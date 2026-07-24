'मुआवजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और...' CJP ने बताया सरकार से क्या-क्या हुई बात

CJP लंबे समय से NEET पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है. 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तब पुलिस से उनकी झड़प हो गई. इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए. पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 24, 2026, 4:11 PM IST
'मुआवजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और...' CJP ने बताया सरकार से क्या-क्या हुई बात
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक हुई (ANI)
  • आज कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन
  • छात्रों के लिए राहुल गांधी और विपक्ष ने निकाला मार्च
  • सरकार और CJP के बीच शनिवार दोपहर फिर बातचीत
  • सोनम वांगचुक ने देर रात मेदांता अस्पताल में तोड़ा अनशन

NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन जारी है. देशभर से छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. PM मोदी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है. इस बीच शुक्रवार (24 जुलाई) को सरकार और CJP डेलीगेशन के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई. इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे. CJP की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए. अब CJP के प्रवक्ताओं ने बताया कि सरकार से क्या-क्या बात हुई है.

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास कहा कि हमारी पहली और सबसे जरूरी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, या फिर उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाया जाए. वहीं, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है. लेकिन, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे.”

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मुआवजा और केस वापसी की मांग पर सरकार पॉजिटिव

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया, “मंत्रियों के साथ करीब 10 मिनट तक बैठक हुई. सरकार उनकी 3 मांगों में से 2 पर पॉजिटिव नजर आई. ये 2 मांगें मुआवजे और केस वापस लेने को लेकर है. सरकार पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव पर पॉजिटिव है. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR के मुद्दे पर भी सरकार का रुख पॉजिटिव रहा. हालांकि, तीसरी मांग पर क्या फैसला हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई. CJP का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बात हुई है.”

सरकार के साथ शनिवार को फिर होगी बैठक

CJP ने कहा, “सरकार ने शनिवार को दोपहर 3:30 बजे दोबारा मिलने बुलाया है. ये बैठक भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है. अगर अगले 2-3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो, CJP फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकती है.”

अभिजीत दीपके बोले- प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा धरना

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलनकारी जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने दोहराया कि CJP अपनी प्रमुख मांगों पर सरकार की कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेगा.

नड्डा ने भी दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, “दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं. हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है.”

20 जून से प्रदर्शन कर रही CJP

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है. 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इसके बाद आंदोलन को और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. इस बीच सरकार ने गुरुवार (23 जुलाई) को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि, CJP ने कहा है कि सरकार को बात करनी है, तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे. हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे. CJP ने 24 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन की अपील की है.

कॉकरोच जनता पार्टी की क्या-क्या मांगें हैं?

  • NEET परीक्षा में गड़बड़ियों और व्यवस्था की असफलता के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें या उन्हें कैबिनेट से हटाया जाए.
  • पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर कोई रोक न हो.
  • NEET और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए.
  • आंदोलनरत छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस बल प्रयोग या अत्याचार करना बंद करे. मामले की निष्पक्ष जांच हो.

SC ने मांगी पेपर लीक की स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी. उन्होंने केंद्र से अब तक मामले में हुई जांच के बारे में बताने के लिए भी कहा है. वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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