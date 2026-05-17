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NEET पेपर लीक मामले में CBI ने कितने लोगों को किया अरेस्ट? जानें इन सभी पर क्या लगे आरोप

NEET UG 2026 Paper Leak arrest so far: CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से पीवी कुलकर्णी और प्रोफेसर मनीषा वाघमरे को लीक के मुख्य सोर्स के रूप में गिरफ्तार किया गया है. लीक पेपर पुणे से शुरू होकर व्हाट्सएप/टेलीग्राम पीडीएफ के जरिए गुरुग्राम के यश यादव और अन्य छात्रों तक पहुंचा.

Published date india.com Published: May 17, 2026 9:25 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
NEET UG Paper leak how many people arrested till now
नीट पेपर लीक में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

NEET Paper leak latest updates: राउज एवेन्यू कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई चल रही है. CBI लगातार गिरफ्तार आरोपियों को अदालत के सामने पेश कर उनकी रिमांड की मांग कर रही है. इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने मिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी और बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दस दिन के लिए CBI की कस्टडी में भेजा है. वहीं, शुभम खैरनार समेत 5 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी दी. आइये जानते हैं कि अब तक इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और मामले की जांच कहां तक पहुंची है…

 दिल्ली कोर्ट में CBI की दलील

दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की सरकारी वकील नीतू सिंह ने स्पेशल जज अजय गुप्ता के सामने दलील दी कि इस लीक के तार सीधे NTA के अंदरूनी सोर्स यानी पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स से जुड़े हैं.  सीबीआई के खुलासे के बाद एनटीए ने संदिग्ध पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स की लिस्ट सीबीआई को सौंप दी है. वहीं, सीबीआई ने कोर्ट से साफ कहा कि इस बड़ी साजिश का पूरी तरह पर्दाफाश करने और NTA के अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ जरूरी है. कोर्ट ने शुभम खैरनार समेत 5 आरोपियों को 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, जबकि पुणे से गिरफ्तार मनीषा वाघमरे और धनंजय लोखंडे को ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद उन्हें 10 दिनों के लिए उनकी कस्टडी CBI को सौंपी गई है.

नीट पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची?

CBI के मुताबिक, पुणे के रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी और बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे एनटीए (NTA) के एक्सपर्ट पैनल में शामिल थे. इन दोनों ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस बुलाईं, जहां छात्रों को सीधे परीक्षा में आने वाले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न-उत्तर रटवाए और लिखवाए गए.

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लीक का डिजिटल रूट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मनीषा वाघमरे, ब्यूटीशियन और एडमिशन कंसल्टेंट, से आरोपी धनंजय लोखंडे ने पेपर लिया और नासिक के बीएएमएस (BAMS) छात्र शुभम खैरनार को ट्रांसफर किया था. शुभम ने इसे गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में भेजा, जहां से  पेपर आगे लाखों रुपये में बेचा गया.

पेपर लीक रैकेट के ‘कूरियर बॉय’

जांच एजेंसी के मुताबिक, राजस्थान के मांगीलाल और दिनेश बिवाल इस पेपर लीक रैकेट में कूरियर की भूमिका निभा रहे थे, जो लीक पेपर छात्रों तक पहुंचाते थे. पूछताछ में दिनेश ने रोते हुए कबूला कि उसने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन उसका बेटा परीक्षा में केवल 107 नंबर ही ला सका.

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दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच के बीच दिल्ली पुलिस ने भी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी एडमिशन दिलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में संतोष कुमार जयसवाल समेत चार जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है, जो छात्रों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे.

नीट पेपर लीक का खुलासा

बता दें कि इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ तब होना शुरू हुआ जब राजस्थान के सीकर के एक कोचिंग टीचर ने परीक्षा से पहले ही गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एनटीए (NTA) को शिकायत भेजी थी. इसी शिकायत के बाद जब शुरुआती जांच की गई, तो पेपर लीक के तार पुणे और अन्य शहरों से जुड़ते चले गए. शुरुआती शिकायतों में राजस्थान स्पेशल SOG पुलिस ने इस मामले की जांच की, उन्होंने तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ किया. नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी गई. सीबीआई ने पूरी जांच अपने हाथ में ली और देशव्यापी छापेमारी शुरू की.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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