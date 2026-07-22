राहुल गांधी बोले- धर्मेंद्र प्रधान ने बर्बाद कर दी शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की पिटाई के लिए PM मोदी मांगें माफी

PM हाउस के पास धरने को लेकर उठे सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जो इल्जाम लगा रही है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है. मैं छात्रों के समर्थन में हूं.

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राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए. (ANI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की. राहुल गांधी ने बुधवार (22 जुलाई) को कहा कि छात्र नीट पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. अपनी मांग कर रहे थे, जो इस देश के लिए जरूरी है, लेकिन पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा. हमें एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की जरूरत है. प्रदर्शन कर रहे छात्र कोई आतंकवादी नहीं हैं. उनके साथ जो हुआ, उसे देश कभी नहीं भूलेगा. सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए. PM मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.

आइए जानते हैं राहुल गांधी ने छात्रों के प्रोटेस्ट और एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या-क्या कहा:-

10 साल में 152 पेपर हुए लीक

राहुल गांधी ने कहा- “7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं. NEET मामले में किसी को सजा नहीं हुई. 10 साल में 152 पेपर देश में लीक हुए हैं. इनमें किसी भी मामले में किसी भी को सजा नहीं मिली. 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है. 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार NEET एग्जाम पर खर्च करते हैं. NEET का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है. सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह एजुकेशन दे, नौकरियां दे, बेहतर भविष्य दे.”

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छात्रों में निराशा, आत्महत्या कर रहे

राहुल गांधी ने कहा- “स्टूडेंट्स 3 से 5 साल तक हर रोज 8 से 10 घंटे तैयारी करते हैं. फिर उन्हें बताया जाता है कि जिनके पास 40-40 लाख रुपए है वह पेपर खरीद सकता है. आपकी तैयारी और मेहनत का कोई मतलब है. जो पेपर लीक हुए हैं, यह इसको बताता है. स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक से 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली. गरीबों के लिए यह घटना कभी ना भूलने वाली है.”

LIVE: Special Congress Party Briefing by LoP Shri @RahulGandhi at AICC HQ, New Delhi https://t.co/R9vqXCB83P — Congress (@INCIndia) July 22, 2026

धर्मेंद्र प्रधान ने बर्बाद कर दी शिक्षा व्यवस्था

राहुल गांधी ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी है. छात्रों की पिटाई को ये देश कभी नहीं भूलेगा. भारत की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके छात्र हैं, लेकिन उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “सरकार क्या कर रही है? एक भी दोषसिद्धि (कन्विक्शन) नहीं हुई है. यही पहला और पूरी तरह से जायज़ कारण है कि हमारे युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.”

PM हाउस के पास धरना देने की बताई वजह

राहुल गांधी ने मंगलवार को PM हाउस (लोक कल्याण मार्ग) के पास धरना देने की वजह भी बताई है. उन्होंने कहा, “देश के स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, तो विपक्ष को भी सड़क पर होना चाहिए. धरने पर जाने से पहले विपक्ष स्पीकर के पास गया, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की मागं की गई. उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछूंगा, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं हुआ. पूरा इश्यू इग्नोर कर दिया गया. धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, जिसे हटाना जरूरी है. इसलिए विपक्ष ने PM हाउस के पास धरना दिया.”

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हिरासत के दौरान चोट लगने पर दिया जवाब

PM हाउस के पास धरना देने के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को उनके हाथ-पैर पकड़कर हिरासत में लिया था. इस दौरान कुछ तस्वीरों में राहुल गांधी की नाक में चोट के निशान देखे गए. उनके एक पैर से जूता भी निकल गया था. राहुल पुलिस की वैन से एक जूता पहने ही बाहर निकलते देखे गए. चोट को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, “मैं इन सब का आदी हूं. मेरा काम देश के लोगों की इच्छा को एक्सप्रेस करने का है. विपक्ष के नेता के तौर पर ये बहुत ही छोटी कीमत है. मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है. धरने के दौरान दो पंच लगे वह बड़ी बात नहीं है.”

राहुल गांधी ने रखीं 3 मांगें

राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों की तरफ से सरकार के सामने 3 मांग रखी हैं. पहला– शिक्षा मंत्री धरेंद्र प्रधान का इस्तीफा. दूसरा-जंतर मंतर पर जिन पुलिसवालों ने छात्रों को पीटा, उनपर एक्शन लिया जाए. तीसरा– प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगें.

कांग्रेस 100 फीसदी छात्रों के साथ

राहुल गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी 100 फीसदी और पूरी विपक्ष 100 फीसदी छात्रों की मांगों के साथ है. हम उनके साथ है. चाहे वह दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो. यह एक संकेत है कि कुछ स्ट्रॉन्ग हो रहा है.”

इससे पहले राहुल ने मंगलवार को पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया था. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे. करीब 3 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल, प्रियंका और अखिलेश को हिरासत में ले लिया. फिर देर रात उन्हें छोड़ दिया.

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