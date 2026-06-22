NEET Re-Exam: बिहार में पकड़ा गया पेपर सॉल्वर गैंग, 24 लोग गिरफ्तार, जानें पूरी डिटेल

NEET Paper-Solving Gang: नीट परीक्षा दोबारा होने के एक दिन बाद सोमवार (22 जून) को एक बड़ा पेपर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है. यह गैंग बिहार से पकड़ा गया है और इसमें कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
इससे पहले 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उसे निरस्त करना पड़ा था. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 लाख रुपये में पेपर सॉल्व करने की ये डील हुई थी. गिरफ्तार आरोपियों में पीएमसीएच का एक छात्र समेत 5 मेडिकल छात्र शामिल हैं. कुल तीन केंद्रों पर 9 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है. ये सभी दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे. पुलिस को आशंका है कि यह एक अंतर राज्यीय सॉल्वर गैंग है, जिसके तार दूर-दूर तक फैले हो सकते हैं.
NEET Re-Test 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया SIM कार्ड और पेपर… एग्जाम में नकल की साजिश ऐसे हुई नाकाम, गिरफ्तार
बायोमीट्रिक कंपनी के सात कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, बताया जा रहा है कि इन फर्जी छात्रों को बिना सत्यापन की प्रक्रिया के परीक्षा केंद्र के भीतर घुसने दिया गया. इसके बाद बॉयोमैट्रिक कंपनी और उसके कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हो गई है.
यह तीनों केंद्र लखीसराय के हैं. इसमें केंद्रीय विद्यालय, उच्च विद्यालय हसनपुर, केआरके उच्च विद्यालय एवं डायट लखीसराय शामिल हैं. बता दें कि नीट परीक्षा के दौरान कल रविवार 21 जून को वाराणसी से भी एक संदिग्ध अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ था. उसने अंडरगार्मेंट में सिम कार्ड और पुरान प्रश्न पत्र छिपाया हुआ था. आरोपी का नाम प्रिंस दुबे बताया गया है. वह बलिया का रहने वाला है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें