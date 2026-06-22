NEET Re-Exam: बिहार में पकड़ा गया पेपर सॉल्वर गैंग, 24 लोग गिरफ्तार, जानें पूरी डिटेल

NEET Paper-Solving Gang: बिहार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें बॉयोमैट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी शामिल हैं. गिरफ्तार लोगों में 5 मेडिकल छात्र भी बताए जा रहे हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 22, 2026, 8:53 AM IST
NEET Re-Exam: बिहार में पकड़ा गया पेपर सॉल्वर गैंग, 24 लोग गिरफ्तार, जानें पूरी डिटेल
नीट परीक्षा के 24 घंटे के भीतर ये सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है. (photo credit, IANS)

NEET Paper-Solving Gang: नीट परीक्षा दोबारा होने के एक दिन बाद सोमवार (22 जून) को एक बड़ा पेपर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है. यह गैंग बिहार से पकड़ा गया है और इसमें कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

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इससे पहले 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उसे निरस्त करना पड़ा था. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 लाख रुपये में पेपर सॉल्व करने की ये डील हुई थी. गिरफ्तार आरोपियों में पीएमसीएच का एक छात्र समेत 5 मेडिकल छात्र शामिल हैं. कुल तीन केंद्रों पर 9 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है. ये सभी दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे. पुलिस को आशंका है कि यह एक अंतर राज्यीय सॉल्वर गैंग है, जिसके तार दूर-दूर तक फैले हो सकते हैं.

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जांच में अब तक क्या पता चला

बायोमीट्रिक कंपनी के सात कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, बताया जा रहा है कि इन फर्जी छात्रों को बिना सत्यापन की प्रक्रिया के परीक्षा केंद्र के भीतर घुसने दिया गया. इसके बाद बॉयोमैट्रिक कंपनी और उसके कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हो गई है.

कहां-कहां पकड़े गए ये अभ्यर्थी

यह तीनों केंद्र लखीसराय के हैं. इसमें केंद्रीय विद्यालय, उच्च विद्यालय हसनपुर, केआरके उच्च विद्यालय एवं डायट लखीसराय शामिल हैं. बता दें कि नीट परीक्षा के दौरान कल रविवार 21 जून को वाराणसी से भी एक संदिग्ध अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ था. उसने अंडरगार्मेंट में सिम कार्ड और पुरान प्रश्न पत्र छिपाया हुआ था. आरोपी का नाम प्रिंस दुबे बताया गया है. वह बलिया का रहने वाला है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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