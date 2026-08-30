NEET PG एग्जाम से एक दिन पहले 26 साल की मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड, हैदराबाद हॉस्टल में मिला शव

NEET PG Aspirant Suicide: हैदराबाद में NEET PG परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 26 वर्षीय मेडिकल अभ्यर्थी की मौत का मामला सामने आया है. आंध्र प्रदेश के कुरनूल की रहने वाली छात्रा चीक्कड़पल्ली इलाके के एक निजी हॉस्टल में रह रही थी. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, छात्रा को उसके पिता ने फोन किया था, लेकिन काफी देर तक संपर्क नहीं हो पाया. लगातार कोशिशों के बाद भी जब बेटी से बात नहीं हुई तो उन्होंने हॉस्टल के कर्मचारियों को जानकारी दी. इसके बाद स्टाफ ने कमरे में जाकर स्थिति की जानकारी ली और छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
चीक्कड़पल्ली पुलिस को छात्रा के कमरे से एक नोट मिला है. पुलिस के मुताबिक, उसमें छात्रा ने लंबे समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से परेशान होने की बात लिखी थी. जांच अधिकारियों के अनुसार, नोट में यह नहीं कहा गया है कि उसकी परेशानी का सीधा संबंध NEET PG परीक्षा से था. पुलिस इसलिए परीक्षा और उसकी मौत के बीच सीधे तौर पर कोई निष्कर्ष निकालने से बच रही है.
परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि छात्रा किन परिस्थितियों से गुजर रही थी और हाल के दिनों में उसके व्यवहार या दिनचर्या में कोई बदलाव आया था या नहीं.
छात्रा NEET PG परीक्षा में शामिल होने वाली थी और इसके लिए हैदराबाद में रहकर तैयारी कर रही थी. घटना परीक्षा से महज एक दिन पहले हुई, जिसके कारण मामले ने विशेष ध्यान खींचा है. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि परीक्षा का दबाव ही घटना की वजह था.
पुलिस छात्रा की पढ़ाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि और हाल के संपर्कों से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के पीछे की परिस्थितियों को लेकर साफ तस्वीर सामने आ सकेगी.
पिता के हॉस्टल प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना ने मेडिकल प्रवेश और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी लंबे समय तक चल सकती है और कई छात्र पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े तनाव का सामना करते हैं.
हालांकि, इस मामले में पुलिस को मिले नोट में छात्रा ने बताया था कि वह इंटरमीडिएट के समय से ही तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी. इसलिए जांच एजेंसियां परीक्षा को घटना का कारण मानने के बजाय छात्रा की पूरी परिस्थितियों को समझने पर ध्यान दे रही हैं.
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