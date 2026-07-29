'SOP के तहत लिए गए सभी एक्शन', पेलेट गन के लिए मिली थी लिखित मंजूरी, NEET प्रदर्शन पर CRPF का बड़ा खुलासा

NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर CRPF की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भीड़ नियंत्रण के लिए सभी तय प्रक्रियाओं का पालन किया गया. हालात बिगड़ने के बाद ही अधिकृत अनुमति से पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई RAF जवान भी घायल हुए.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 29, 2026, 10:42 AM IST
'SOP के तहत लिए गए सभी एक्शन', पेलेट गन के लिए मिली थी लिखित मंजूरी, NEET प्रदर्शन पर CRPF का बड़ा खुलासा
  • CRPF रिपोर्ट में दावा किया गया कि कार्रवाई पूरी तरह तय SOP के अनुसार की गई.
  • पेलेट गन का इस्तेमाल सभी शुरुआती उपाय विफल होने के बाद लिखित अनुमति से हुआ.
  • प्रदर्शन के दौरान 47 RAF जवान घायल हुए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं.
  • मामले की अंतिम जांच और रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी.

NEET Protest CRPF Report: NEET पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के दौरान सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और दंगा नियंत्रण से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, पेलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में और सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति मिलने के बाद ही किया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक हटाने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं की गईं. इसके बाद भी स्थिति नहीं संभलने पर आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसे कम तीव्रता वाले उपाय अपनाए गए. जब इन उपायों से भी भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका, तब निर्धारित नियमों के तहत पंप-एक्शन गन का उपयोग किया गया, जिसे गैर-घातक भीड़ नियंत्रण उपकरण माना जाता है.

और पढ़ें: Opinion: नीट प्रोटेस्ट में राहुल की बढ़ी राजनीतिक ताकत सपा के लिए चिंता का सबब, गठबंधन में भी आ सकती है अड़चन

पुलिस-RAF पर पथराव का दावा

CRPF के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों पर पथराव किया. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कुछ उपद्रवियों ने लोहे की रेलिंग जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों पर हमला किया. इन घटनाओं में RAF के 47 जवान घायल हुए, जिनमें छह के सिर पर गंभीर चोटें आईं. वहीं, पेलेट लगने से तीन से पांच प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी दी गई है.

CRPF महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा कि ये मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसलिए बल की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा. उन्होंने ये भी साफ किया कि सुरक्षा बलों ने कानून और निर्धारित प्रक्रिया के दायरे में रहकर कार्रवाई की.

पुलिस को किससे मिले थे आदेश?

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग का आदेश सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुमति से ही दिया जाता है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत ऐसी परिस्थितियों में अधिकृत अधिकारी हालात का आकलन करने के बाद कार्रवाई की मंजूरी देते हैं. दिल्ली में यह अधिकार पुलिस आयुक्त के पास होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर डीसीपी या एसीपी स्तर के अधिकारियों को सौंपा जा सकता है.

अधिकारियों का कहना है कि RAF के जवान अपने स्तर पर पेलेट गन या अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते. इसके लिए संबंधित अधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य होती है और पूरी प्रक्रिया तय प्रारूप के अनुसार पूरी की जाती है. मौखिक आदेश के आधार पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती.

पेलेट गन के यूज को लेकर बहस तेज

इस बीच, पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पहले भी न्यायालयों में बहस हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2016 में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि भीड़ लगातार हिंसक बनी रहती है तो हालात के अनुसार बल प्रयोग आवश्यक हो सकता है. अदालत ने यह भी माना था कि मौके पर मौजूद अधिकारी ही परिस्थितियों के अनुसार तय कर सकता है कि कितनी और किस प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल किया जाए. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेश पेलेट गन के इस्तेमाल को अवैध घोषित नहीं करते.

अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद NEET प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. अंतिम निष्कर्ष पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और उसके फैसले पर रहेगी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.