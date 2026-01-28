  • Hindi
बिहार में नीट छात्रा की मौत, दो थाना अध्यक्ष निलंबित, 11 के ब्लड सैंपल लिए, पढ़िए इस मामले में अबतक क्या क्या हुआ

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यौन उत्पीड़न की संभावना की पुष्टि की है, जो पुलिस के प्रारंभिक दावों का खंडन करता है और मामले की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Published: January 28, 2026 8:09 AM IST
By Farha Fatima
प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी. गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी बाद में मौत हो गई. छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. पुलिस ने शुरुआत में आत्महत्या बताया. परिजनों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया, आरोप है उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई. नीट की तैयारी कर रही इस छात्रा की रहस्यमय मौत ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है. नए घटनाक्रमों ने जांच को और भी गंभीर बना दिया है.फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) ने हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन समेत 11 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं. जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं, उनमें मृतक छात्रा के परिवार के पांच सदस्य और छह अन्य संदिग्ध शामिल हैं. इन संदिग्धों में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए लोग और वे लोग शामिल हैं जो छात्रा को अस्पताल ले जाने में शामिल थे.आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, छात्रा नाबालिग थी, इसे देखते हुए अधिकारी मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं.एफएसएल की जांच में छात्रा के कपड़ों पर शुक्राणु पाए गए हैं, जिससे यौन उत्पीड़न की आशंका और बढ़ गई है.

पीड़िता के परिवार ने 10 जनवरी को कपड़े पुलिस को सौंप दिए थे और फोरेंसिक रिपोर्ट दो दिन पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गई थी. अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए सभी संदिग्धों से डीएनए नमूने एकत्र किए जा रहे हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की संभावना की पुष्टि

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यौन उत्पीड़न की संभावना की पुष्टि की है, जो पुलिस के प्रारंभिक दावों का खंडन करता है और मामले की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जांच में लापरवाही के खुलासे के बाद, दो थाना अधिकारियों, चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की रोशनी कुमारी और कदमकुआं पुलिस स्टेशन के हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की समीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और पूरी एसआईटी को तलब किया.

अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंगलवार को पीड़ित के परिजनों से मिलने के लिए जहानाबाद स्थित उनके गांव पहुंचे. जहां डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि न्याय मिलेगा. पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन के राज में जिन्होंने भी ऐसा काम किया है, उन्हें पक्की सजा मिलेगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए हर पहलू की गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है.

डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि जहानाबाद में पतियावां गांव की बेटी की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई दुखद मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया एवं सरकार की ओर से पूर्ण न्याय का भरोसा दिलाया. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना में किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. चाहे इस दुखद प्रकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कितने भी रसूखदार क्यों न हों, पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी.

विजय सिन्हा ने इस मामले में बताया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा गृह मंत्री (बिहार) से भी बात की है.

डिप्टी सीएम ने आगे लिखा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण की पूरी गंभीरता और सजगता के साथ निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है. जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही है. पीड़ित परिवार का दुःख निश्चय ही असहनीय है. हम परिजनों तथा समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं कि धैर्य रखें और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखा जाएगा. प्रशासनिक जांच निष्पक्षता से सुनिश्चित हो, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है.

दो थाना अध्यक्ष निलंबित

एफएसएल की रिपोर्ट के बाद पटना के दो थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पटना पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपर थानाध्यक्ष कदमकुआं अवर निरीक्षक हेमंत झा एवं थानाध्यक्ष चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को सूचना संकलन एवं समय पर कार्रवाई करने में परिलक्षित हुई विफलता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इस बीच, पुलिस को इस मामले की एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

