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Neet Ug 2026 Exam New Date 21 June After Paper Leak National Testing Agency

NEET UG 2026: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, अब 21 जून को होगा Exam, NTA ने की ये अपील

NEET UG 2026 Exam New Date: 3 मई को हुई NEET UG परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था. अब ये परीक्षा नए सिरे से 21 जून को आयोजित की जाएगी. इस दौरान हाई लेवल की सतर्कता बरती जाएगी.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

NEET UG 2026 Exam New Date: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है. अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा छात्र अनिश्चितता में फंस गए थे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को NEET UG परीक्षा कराई थी. इस पेपर लीक से जुड़े मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है.

NEET (UG) 2026 — परीक्षा तिथि की घोषणा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है।

परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नई तारीखों की घोषणा करते हुए परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें. इसके लिए वेबसाइट neet-ug@nta.ac.in पर जाने की सलाह दी गई है. साथ ही 011-40759000 और 011-69227700 फोन नंबर भी शेयर किए गए हैं.