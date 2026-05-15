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NEET UG 2026: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, अब 21 जून को होगा Exam, NTA ने की ये अपील

NEET UG 2026 Exam New Date: 3 मई को हुई NEET UG परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था. अब ये परीक्षा नए सिरे से 21 जून को आयोजित की जाएगी. इस दौरान हाई लेवल की सतर्कता बरती जाएगी.

Published date india.com Updated: May 15, 2026 9:58 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

NEET UG 2026 Exam New Date: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है. अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा छात्र अनिश्चितता में फंस गए थे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को NEET UG परीक्षा कराई थी. इस पेपर लीक से जुड़े मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नई तारीखों की घोषणा करते हुए परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें. इसके लिए वेबसाइट neet-ug@nta.ac.in पर जाने की सलाह दी गई है. साथ ही 011-40759000 और 011-69227700 फोन नंबर भी शेयर किए गए हैं.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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