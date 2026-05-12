  • Hindi
  • India Hindi
  • Neet Ug 2026 Guess Paper Leak Cbi Probe Nta Response Hindi News

NEET 2026 में 'गेस पेपर' का खेल? एग्जाम से पहले वायरल हुए थे सवाल, जानें कैसे हुआ लीक

NEET UG 2026 परीक्षा पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राजस्थान SOG उस कथित गेस पेपर की जांच कर रही है, जिसके कई सवाल असली परीक्षा में आने का दावा है. मामले में CBI जांच शुरू हो चुकी है.

Published date india.com Published: May 12, 2026 3:58 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
NEET 2026 में 'गेस पेपर' का खेल? एग्जाम से पहले वायरल हुए थे सवाल, जानें कैसे हुआ लीक

NEET UG 2026 Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 अब गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है. लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक जैसे आरोपों ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) फिलहाल उस कथित ‘गेस पेपर’ की जांच कर रही है, जिसके कई सवाल असली परीक्षा में आने का दावा किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले करीब 410 सवालों वाला एक दस्तावेज कुछ छात्रों के बीच फैलाया गया था. आरोप है कि इनमें से लगभग 120 सवाल सीधे NEET UG 2026 के केमिस्ट्री सेक्शन में दिखाई दिए. यही वजह है कि अब इस पूरे मामले ने बड़ा रूप ले लिया है.

काफी पहले लीक हो गया था NEET पेपर

जांच एजेंसियों के मुताबिक, ये गेस पेपर परीक्षा से कई दिन पहले छात्रों तक पहुंच चुका था. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए यह सामग्री परीक्षा से लगभग 42 घंटे पहले भी शेयर की गई थी. अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह दस्तावेज आखिर कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

राजस्थान SOG के अधिकारी लगातार डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच कर रहे हैं. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी या संगठित नेटवर्क सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी सफाई में कहा है कि परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई थी. एजेंसी के मुताबिक प्रश्नपत्र GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों से भेजे गए थे. सभी परीक्षा केंद्रों पर AI आधारित CCTV निगरानी रखी गई थी और हर छात्र का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया था. इसके अलावा 5G जैमर जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की गई थी ताकि किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग न हो सके.

NTA ने ये भी कहा कि उन्हें कथित गड़बड़ियों की जानकारी परीक्षा के कुछ दिन बाद मिली, जिसके बाद तुरंत केंद्रीय एजेंसियों को सूचित किया गया. एजेंसी का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है और अंतिम निष्कर्ष आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा. हालांकि, इस विवाद ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. लाखों छात्र सालभर मेहनत करते हैं और ऐसी खबरें सामने आने के बाद उनका भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर भी परीक्षा प्रणाली में सुधार और सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

परीक्षा रद्द, होगी CBI जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द करने और CBI जांच कराने का फैसला लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां क्या खुलासा करती हैं और आगे नई परीक्षा कब आयोजित होगी. ये विवाद केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है. अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन सकता है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.