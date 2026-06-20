NEET Re-Exam से पहले NTA की बड़ी लापरवाही! नागपुर के छात्र को मिला अबूधाबी का परीक्षा केंद्र

NEET UG 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले NTA की बड़ी लापरवाही सामने आई है. नागपुर के एक छात्र को गलती से अबूधाबी का परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 20, 2026, 11:29 AM IST
फिर से NEET परीक्षा में लापरवाही ? (image-ai)
फिर से NEET परीक्षा में लापरवाही ? (image-ai)
  • नागपुर के छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को गलती से NEET री-एग्जाम का केंद्र अबूधाबी आवंटित कर दिया गया.
  • छात्र ने केवल महाराष्ट्र के परीक्षा केंद्र चुने थे और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है.
  • NTA ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया.
  • री-एग्जाम से पहले हुई इस गलती ने NTA की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए.

पेपर लीक विवाद के बाद हो रहे री-एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड में तकनीकी गड़बड़ी ने NTA पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. एजेंसी ने इसे तकनीकी गलती मानते हुए नया एडमिट कार्ड जारी करने का भरोसा दिया है. NEET UG 2026 के री-एग्जाम से ठीक पहले NTA की एक और बड़ी गलती सामने आई है. नागपुर के 18 वर्षीय छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को गलती से अबूधाबी (UAE) का परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया, जबकि उन्होंने केवल महाराष्ट्र के स्थानीय केंद्र चुने थे. पासपोर्ट न होने से छात्र और परिवार परेशान हो गए. NTA ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है. आज तक की खबर के मुताबिक यह घटना NEET पेपर लीक विवाद के बाद हो रही री-एग्जाम (21 जून 2026) से एक दिन पहले उजागर हुई. अब्दुल्ला ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो हैरान रह गए. उनका केंद्र अबू धाबी इंडियन स्कूल दिख रहा था, जो नागपुर से करीब 2500 किलोमीटर दूर है.छात्र के पिता मोहम्मद तालिब और परिवार ने तुरंत NTA हेल्पलाइन से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने फॉर्म भरते समय पहला विकल्प नागपुर, दूसरा वर्धा और तीसरा भंडारा चुना था. विदेशी केंद्र का विकल्प कभी नहीं भरा.

एजेंसी ने परिवार को आश्वासन दिया

NTA ने गलती स्वीकार की और इसे ‘तकनीकी ग्लिच’ बताया. एजेंसी ने परिवार को आश्वासन दिया कि शनिवार शाम 4 बजे तक संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर नागपुर या आसपास का केंद्र आवंटित किया जाएगा. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने भी NTA से मामले को जल्द सुलझाने की मांग की.
यह लापरवाही NEET परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है. पहले पेपर लीक के कारण मूल परीक्षा रद्द हुई, अब री-एग्जाम से पहले केंद्र आवंटन में गड़बड़ी. छात्र अब्दुल्ला भावुक हो गए और परिवार यात्रा दस्तावेजों की चिंता में लगा रहा.

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भारतीय छात्रों को वहां भेजना बड़ी लापरवाही

NTA ने विदेशी केंद्रों (जैसे अबूधाबी, दुबई) का विकल्प NRI या विदेशी छात्रों के लिए रखा है, लेकिन भारतीय छात्रों को गलती से वहां भेजना बड़ी लापरवाही माना जा रहा है. इस मामले में छात्र के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं था. NTA ने पूरे री-एग्जाम के लिए बायोमेट्रिक, मॉक ड्रिल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. फिर भी एडमिट कार्ड में ऐसी गलतियां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तैयारी पर असर डाल रही हैं. परिवार ने बताया कि मूल परीक्षा में भी नागपुर का केंद्र मिला था. री-एग्जाम के नए कार्ड में अचानक विदेशी केंद्र आ गया. यह डेटा मिसमैच की वजह से हुआ माना जा रहा है.

गलतियों को रोकने के लिए सिस्टम में सुधार किया जाए

शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने NTA से मांग की है कि ऐसी गलतियों को रोकने के लिए सिस्टम में सुधार किया जाए. NEET जैसी बड़ी परीक्षा में बार-बार लापरवाही छात्रों का भविष्य प्रभावित कर रही है. NTA का कहना है कि संशोधित कार्ड जल्द जारी होगा और छात्र को कोई परेशानी नहीं होगी. परीक्षा 21 जून को निर्धारित समय पर होगी. उम्मीद है कि यह आखिरी गलती साबित हो और बाकी छात्रों को सुचारू रूप से परीक्षा देने दी जाए.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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