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NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा: NTA की टीचर ही निकली मास्टरमाइंड, दिल्ली से अरेस्ट

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. जांच एजेंसी ने पुणे क

Published date india.com Published: May 16, 2026 5:30 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा: NTA की टीचर ही निकली मास्टरमाइंड, दिल्ली से अरेस्ट

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. जांच एजेंसी ने पुणे की रहने वाली सीनियर बायोलॉजी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को गिरफ्तार किया है. CBI के मुताबिक, मनीषा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थीं और NTA ने उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. इस वजह से उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नपत्र आसानी से मिल गए. जांच एजेंसी का दावा है कि उन्होंने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को पेपर पहुंचा दिया.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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