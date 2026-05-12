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Neet Ug 2026 Paper Leak Student Arrested Cbi Investigation Shubham Khairnar

कौन है NEET पेपर लीक में गिरफ्तार छात्र? 10 लाख देकर खरीदा था लीक पेपर, अब CBI की जांच में बड़े खुलासे!

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से एक छात्र की गिरफ्तारी ने हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि उसने लाखों रुपये देकर लीक पेपर खरीदा और आगे भी शेयर किया. अब CBI इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है. महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किए गए एक छात्र पर आरोप है कि उसने करीब 10 लाख रुपये देकर परीक्षा का लीक पेपर खरीदा था. इस गिरफ्तारी के बाद अब पूरे मामले की जांच और तेज हो गई है.

कौन है गिरफ्तार किया गया छात्र?

सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार छात्र का नाम शुभम खैरनार है, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. जांच एजेंसियों का दावा है कि शुभम ने टेलीग्राम के जरिए कथित तौर पर पेपर हासिल किया और बाद में उसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया. बताया जा रहा है कि पेपर परीक्षा से पहले कई छात्रों तक पहुंच चुका था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI की कई टीमें नासिक पहुंच चुकी हैं. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर आखिर लीक कहां से हुआ और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस पर पहले शक जताया जा रहा था, वहां से पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं.

22 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिया था एग्जाम

इस मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस साल NEET UG परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी. अब दोबारा परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है. NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि छात्रों से री-एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई परीक्षा पहले से ज्यादा सुरक्षित माहौल में कराई जाएगी. साथ ही अगले 7 से 10 दिनों में नई तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है.

जांच एजेंसियां अब टेलीग्राम चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑनलाइन नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं. शक है कि पेपर लीक का यह रैकेट कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है. राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच लिंक मिलने के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

विपक्ष ने सरकार को घेरा

विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार और NTA को घेर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है. वहीं सोशल मीडिया पर भी लाखों छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएंगी और छात्रों का भरोसा दोबारा जीत पाएंगी. आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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