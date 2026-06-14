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NEET UG री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड- जानें पूरा प्रोसेस

NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. NTA ने एग्जाम से पहले नई गाइडलाइन जारी की है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 14, 2026, 8:02 PM IST
NEET UG री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड- जानें पूरा प्रोसेस

NEET UG 2026 Admit Card Out: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET UG 2026 के री-एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों को री-एग्जाम में शामिल होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल NEET UG एग्जाम देशभर में चर्चा और विवाद का विषय रहे. मूल परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र की गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठे थे. जांच में सामने आई चीजों के बाद एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठे. इसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया. अब NTA एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सावधानियां बरत रहा है.

और पढ़ें: NEET UG 2026: फिर पेपर लीक की अफवाहों पर NTA का बड़ा बयान, तेज हुई सुरक्षा की तैयारियां, परीक्षा केंद्रों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

नई गाइडलाइन जारी

एजेंसी ने परीक्षा से पहले कई नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस बार एग्जाम सेंटर पर निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त रहेगी.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन नंबर और अन्य आवश्यक विवरणों की जरूरत होगी. प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा संबंधी निर्देश और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर मौजूद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

इस बीच NTA ने परीक्षा शुल्क वापसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट की भी घोषणा की है. एजेंसी ने उन उम्मीदवारों के लिए बैंक खाते की जानकारी दोबारा सत्यापित या संशोधित करने की सुविधा शुरू की है, जिनकी जानकारी पहले अधूरी या गलत पाई गई थी. कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उनके बैंक खाते के विवरण में त्रुटियां थीं, जिससे रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी.

NTA का क्या कहना है?

NTA का कहना है कि ये कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि रिफंड की राशि सही उम्मीदवार तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें और आवश्यक सुधार समय रहते कर दें.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या विवाद से प्रभावित हुए बिना अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और परीक्षा को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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