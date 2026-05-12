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कब होगा NEET री-एग्जाम? NTA ने बताया कब दोबारा होगी परीक्षा, यहां जानें सभी अपडेट्स
NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच NTA महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. नई परीक्षा तारीखों का ऐलान अगले 7 से 10 दिनों के अंदर किया जाएगा.
NTA DA on NEET Exam: NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद NTA महानिदेशन अभिषेक सिंह ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि री-एग्जाम के लिए किसी भी उम्मीदवार से अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले की जांच जारी है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नई परीक्षा तारीखों का ऐलान अगले 7 से 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। NTA ने भरोसा दिलाया कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि छात्रों का विश्वास कायम रहे.
बता दें कि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. ये परीक्षा 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी. राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक और बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया. जांच में सामने आया कि एक कथित ‘गेस पेपर’ परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंच गया था, जिसमें केमिस्ट्री के करीब 120 सवाल असली पेपर से मेल खाते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पेपर राजस्थान के सीकर जैसे कोचिंग हब में लाखों रुपये में बेचा गया. अब NTA जल्द नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड जारी करेगा.
व्हाट्सएप लीक के बाद लिया फैसला
एनटीए के महानिदेशक ने कहा कि 7 मई को व्हाट्सएप लीक की जानकारी मिलने के बाद निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि 7 मई को एक व्हिसलब्लोअर संदेश मिलने के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द की गई, जिसमें कथित तौर पर परीक्षा प्रश्नपत्र से मिलती-जुलती व्हाट्सएप सामग्री थी. उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय एजेंसियों के साथ मामले की पुष्टि की गई और 10-11 मई तक, पर्याप्त चिंताएं सामने आईं कि परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती थी. उन्होंने जोर दिया कि यह फैसला शून्य सहनशीलता नीति के तहत लिया गया था, भले ही मामला सीमित प्रतीत हुआ हो, ताकि 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.
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