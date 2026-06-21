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NEET UG re-test LIVE updates: NEET री-एग्जाम पर कड़ी निगरानी! 1.38 लाख CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक चेक... यहां पढ़ें हर अपडेट

NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की जा रही है. पेपर लीक विवाद के बाद NTA ने बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी और हजारों जैमर लगाकर परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया है.

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NEET UG re-test LIVE updates: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 (Medical Entrance Examination) की दोबारा परीक्षा रविवार (21 जून) को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शुरू हो गई. इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दावा किया है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

दरअसल, मई में आयोजित मूल NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद विवादों में घिर गई थी. मामले ने देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया. कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किए, अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुईं और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए. बढ़ते दबाव के बाद परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया.

व्यापक स्तर पर निगरानी

इस बार NTA ने परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी व्यवस्था तैयार की है. परीक्षा देश के सैकड़ों शहरों के हजारों केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी गई है ताकि नकल, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है. इसके अलावा पहचान पत्रों की कई स्तरों पर जांच की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों का मानना है कि इससे फर्जी उम्मीदवारों के प्रवेश की संभावना काफी कम हो जाएगी. NTA ने परीक्षा कक्षों में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों के जरिए परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. परीक्षा केंद्रों से मिलने वाले फुटेज पर राष्ट्रीय, राज्य और संबंधित प्रशासनिक स्तर पर नजर रखी जा रही है. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा.