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NEET UG re-test LIVE updates: NEET री-एग्जाम पर कड़ी निगरानी! 1.38 लाख CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक चेक... यहां पढ़ें हर अपडेट 

NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की जा रही है. पेपर लीक विवाद के बाद NTA ने बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी और हजारों जैमर लगाकर परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया है. 

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 21, 2026, 3:17 PM IST
NEET UG re-test LIVE updates: NEET री-एग्जाम पर कड़ी निगरानी! 1.38 लाख CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक चेक... यहां पढ़ें हर अपडेट 
NEET UG re-test LIVE updates: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 (Medical Entrance Examination) की दोबारा परीक्षा रविवार (21 जून) को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शुरू हो गई. इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दावा किया है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.
दरअसल, मई में आयोजित मूल NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद विवादों में घिर गई थी. मामले ने देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया. कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किए, अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुईं और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए. बढ़ते दबाव के बाद परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया.

व्यापक स्तर पर निगरानी

इस बार NTA ने परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी व्यवस्था तैयार की है. परीक्षा देश के सैकड़ों शहरों के हजारों केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी गई है ताकि नकल, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके.
परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है. इसके अलावा पहचान पत्रों की कई स्तरों पर जांच की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों का मानना है कि इससे फर्जी उम्मीदवारों के प्रवेश की संभावना काफी कम हो जाएगी. NTA ने परीक्षा कक्षों में बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों के जरिए परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. परीक्षा केंद्रों से मिलने वाले फुटेज पर राष्ट्रीय, राज्य और संबंधित प्रशासनिक स्तर पर नजर रखी जा रही है. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा.

और पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर PM मोदी ने क्यों किया 45 मिनट तक इंतजार? क्या है NEET एग्जाम से इसका कनेक्शन

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  • Jun 21, 2026 3:41 PM IST
    ड्रोन, साइबर टीम और QRT की निगरानी
    NEET-UG 2026 री-एग्जाम को लेकर गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्यभर में कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और सुरक्षा बलों का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है.
  • Jun 21, 2026 3:23 PM IST
    ‘परीक्षा छोड़ दूंगी, बुर्का नहीं’
    राजस्थान के अजमेर में NEET UG 2026 परीक्षा से पहले एक छात्रा ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनने के कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोका गया. छात्रा ने कहा कि उसकी पहचान और धार्मिक परिधान परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. राजस्थान के अजमेर में NEET UG 2026 परीक्षा से पहले एक छात्रा कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि बुर्का और दुपट्टा पहनने के कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया. छात्रा ने कहा कि यदि इस पहनावे में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली तो वह परीक्षा नहीं देगी, क्योंकि उसके लिए उसकी पहचान अधिक महत्वपूर्ण है.
    <a href="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw"&gt;watch</a> | Ajmer, Rajasthan: A Burqa-wearing candidate was allegedly denied entry at a medical entrance exam centre ahead of the NEET examination today. <br><br>A candidate, named Kulsum Bano, says, &quot;I have come from Beawar to take the NEET exam. When I took the exam on May 3rd, I was in… <a href="https://t.co/3TVNnYk52n">pic.twitter.com/3TVNnYk52n</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2068611519043059792?ref_src=twsrc%5Etfw">June 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js&quot’ defer=’defer; charset="utf-8"></script>”><blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>watch</a> | Ajmer, Rajasthan: A Burqa-wearing candidate was allegedly denied entry at a medical entrance exam centre ahead of the NEET examination today. <br><br>A candidate, named Kulsum Bano, says, &quot;I have come from Beawar to take the NEET exam. When I took the exam on May 3rd, I was in… <a href=”https://t.co/3TVNnYk52n”>pic.twitter.com/3TVNnYk52n</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://x.com/ANI/status/2068611519043059792?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 21, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
  • Jun 21, 2026 3:22 PM IST
    पीएम मोदी नहीं लगाना चाहते थे ट्रैफिक
    आज दोपहर 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अपने घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पर ही रुकने का फैसला किया. सूत्रों के मुताबिक, NEET परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्होंने वहां से निकलने में देरी की ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो और ट्रैफिक न लगे.
  • Jun 21, 2026 3:20 PM IST
    आरके पुरम के परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे अभ्यर्थी
    दिल्ली के आरके पुरम स्थित सर्वोदय विद्यालय नंबर-3 में NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों का पहुंचना जारी है. परीक्षा शुरू होने से पहले उम्मीदवारों की जांच की जा रही है. केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रत्येक गतिविधि पर प्रशासन की नजर बनी हुई है.
  • Jun 21, 2026 3:19 PM IST
    NEET री-एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे अभ्यर्थी
    NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी GIC इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं. परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र के बाहर छात्रों और अभिभावकों की भीड़ देखी गई. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान पत्रों का मिलान किया जा रहा है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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