22.79 लाख कैंडिडेट्स, 95 हजार एग्जाम रूम, 138560 CCTV... NEET-UG 2026 का री-एग्जाम आज, जान लें हर एक बात

मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूशन में दाखिले के लिए लिया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी NEET-UG 2026) का री-एग्जाम रविवार (21 जून 2026) को होने जा रहा है. पेपर लीक के बाद इस बार री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. NEET का एग्जाम देशभर में 95 हजार से ज्यादा एग्जाम रूम में होगा. हर एक में CCTV लगाया गया है. कुल 1.38 लाख CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से सुरक्षा के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं. वहीं, आर्मी एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाएगी.
दरअसल, 3 मई 2026 को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. इस दौरान कई राज्यों से पेपर लीक होने की खबरें आईं. जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. इसके बाद 21 जून को दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया था.
आइए जानते हैं NEET एग्जाम की टाइमिंग क्या है? पैटर्न क्या होगा? इस बार कौन-कौन से बदलाव लागू किए गए हैं? एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं:-
21 जून को होने वाले एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होंगे. इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं.
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NEET (UG) 2026 – NTA is ready for tomorrow, 21 June.
After meticulous preparation, the National Testing Agency has put in place comprehensive arrangements for a fair, secure and candidate-friendly examination – across 5,440 centres in 551 cities in India and 14 centres…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026
NTA के मुताबिक, एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा.
पहले एग्जाम 3 घंटे यानी 180 मिनट का होता था. लेकिन, इस बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. यानी कुल 195 मिनट का एग्जाम होगा. वहीं, PwD और PwBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देते हुए शाम 6:20 बजे तक एग्जाम लिखने की अनुमति होगी.
NEET UG 2026 में टोटल 180 सवाल पूछे जाएंगे, जो 720 मार्क्स के होंगे. एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट शामिल होंगे. बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहेगा.
NTA के मुताबिक, पहले कई कैंडिडेट्स की शिकायत थी कि अटेंडेंस दर्ज कराने, साइन करने और बाकी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने में काफी वक्त चला जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए अब एग्जाम का टोटल टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स को जल्दबाजी से बचाने और सवालों को अच्छे से समझने और जवाब में गलती की जांच के लिए दिया गया है.
NTA ने रफ वर्क के लिए उपलब्ध पेजों की संख्या भी बढ़ाई है. अब कैंडिडेट्स को कैल्कुलेशन और डायाग्राम बेस्ड सवालों के लिए ज्यादा पन्ने मिलेंगे. क्वेश्चन पेपर का लेआउट पहले के मुकाबले बदला गया है, ताकि कैंडिडेट्स को पन्ने पलटने में कम समय लगे.
NTA ने कैंडिडेट्स से कहा कि 3 मई वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड इस री-टेस्ट के लिए मान्य नहीं होगा. नया एडमिट कार्ड सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा.
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इंडियन एयरफोर्स ने NEET के पेपर देश के 18 लोकेशन पर पहुंचाने के लिए 200 उड़ानें ऑपरेट की हैं. 13 जून को एयरफोर्स का Mi-17 एयरक्राफ्ट पेपर सुरक्षित ढंग से कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचाया, यहां से इन्हें कस्टोडियन बैंकों में भेजा गया है.
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NTA ने कहा है कि एग्जाम मटेरियल ले जाने वाले व्हीकल की GPS ट्रैकिंग होगी और उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट दिया जाएगा.
सभी एग्जाम सेंटर CCTV निगरानी में रहेंगे. इनकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होगी.
एग्जाम सेंटर पर हर कैंडिडेट का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा. हाई सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर से जांच होगी.
हालांकि, टेक्निकल फॉल्ट, वीक फिंगरप्रिंट या UIDAI कनेक्टिविटी फेल होने या शारीरिक कारणों से किसी को भी एग्जाम से रोका नहीं जाएगा.
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