22.79 लाख कैंडिडेट्स, 95 हजार एग्जाम रूम, 138560 CCTV... NEET-UG 2026 का री-एग्जाम आज, जान लें हर एक बात

NEET-UG का पेपर लीक होने के बाद 21 जून 2026 को री-एग्जामिनेशन है. इस एग्जाम को क्रैक करने का फॉर्मूला साफ है—कम गलतियां, बेहतर टाइम मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा 15 मिनट का स्मार्ट इस्तेमाल.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/neet-ug-2026-re-exam-nta-new-guidelines-reporting-time-documents-admit-card-8452534/ Copy

NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगा. (Photo from AI)

NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रखा गया है.

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, वैध फोटो ID और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूशन में दाखिले के लिए लिया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी NEET-UG 2026) का री-एग्जाम रविवार (21 जून 2026) को होने जा रहा है. पेपर लीक के बाद इस बार री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. NEET का एग्जाम देशभर में 95 हजार से ज्यादा एग्जाम रूम में होगा. हर एक में CCTV लगाया गया है. कुल 1.38 लाख CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से सुरक्षा के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं. वहीं, आर्मी एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाएगी.

दरअसल, 3 मई 2026 को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. इस दौरान कई राज्यों से पेपर लीक होने की खबरें आईं. जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. इसके बाद 21 जून को दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया था.

आइए जानते हैं NEET एग्जाम की टाइमिंग क्या है? पैटर्न क्या होगा? इस बार कौन-कौन से बदलाव लागू किए गए हैं? एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं:-

कितने कैंडिडेट्स देंगे NEET का री-एग्जाम

21 जून को होने वाले एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होंगे. इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं.

NEET Re-Exam से पहले NTA की बड़ी लापरवाही! नागपुर के छात्र को मिला अबूधाबी का परीक्षा केंद्र

NEET (UG) 2026 – NTA is ready for tomorrow, 21 June. After meticulous preparation, the National Testing Agency has put in place comprehensive arrangements for a fair, secure and candidate-friendly examination – across 5,440 centres in 551 cities in India and 14 centres… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026

एग्जाम का टाइम?

NTA के मुताबिक, एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा.

पहले एग्जाम 3 घंटे यानी 180 मिनट का होता था. लेकिन, इस बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. यानी कुल 195 मिनट का एग्जाम होगा. वहीं, PwD और PwBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देते हुए शाम 6:20 बजे तक एग्जाम लिखने की अनुमति होगी.

NEET UG 2026 एग्जाम का पैटर्न?

NEET UG 2026 में टोटल 180 सवाल पूछे जाएंगे, जो 720 मार्क्स के होंगे. एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट शामिल होंगे. बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहेगा.

क्या है NEET मार्किंग स्कीम?

हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे.

गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा.

जिन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा.

एग्जाम में सभी सवाल MCQ होंगे.

15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम क्यों है खास?

NTA के मुताबिक, पहले कई कैंडिडेट्स की शिकायत थी कि अटेंडेंस दर्ज कराने, साइन करने और बाकी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने में काफी वक्त चला जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए अब एग्जाम का टोटल टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स को जल्दबाजी से बचाने और सवालों को अच्छे से समझने और जवाब में गलती की जांच के लिए दिया गया है.

रफ वर्क के लिए ज्यादा जगह

NTA ने रफ वर्क के लिए उपलब्ध पेजों की संख्या भी बढ़ाई है. अब कैंडिडेट्स को कैल्कुलेशन और डायाग्राम बेस्ड सवालों के लिए ज्यादा पन्ने मिलेंगे. क्वेश्चन पेपर का लेआउट पहले के मुकाबले बदला गया है, ताकि कैंडिडेट्स को पन्ने पलटने में कम समय लगे.

पुराने एडमिट कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री

NTA ने कैंडिडेट्स से कहा कि 3 मई वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड इस री-टेस्ट के लिए मान्य नहीं होगा. नया एडमिट कार्ड सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा.

NEET UG: अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन होगी, हटाई जाएगी OMR शीट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की ये बड़ी घोषणाएं

एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं ले जा कौन सी चीजें?

मोबाइल फोन

स्मार्ट वॉच या घड़ी

ब्लूटूथ/ईयरफोन

कैलकुलेटर

पर्स, बैग

नोट्स, किताबें, कागज

ज्योमेट्री बॉक्स, पेन (एग्जाम सेंटर में ही उपलब्ध कराए जाते हैं)

ज्वेलरी, बेल्ट और मेटेलिक चीज.

एग्जाम सेंटर में क्या लेकर जा सकते हैं?

NEET-UG Re-Exam Admit Card (प्रिंटेड कॉपी).

एक वैलिड फोटो आईडी (आधार, पैन, वोटर आईडी).

पासपोर्ट साइज फोटो (अगर एडमिट कार्ड में निर्देश हो).

ट्रांसपरेंट पानी की बोतल.

डायबिटिक कैंडिडेट अपनी शुगर टैबलेट और जिन्हें अस्थमा है, वो इनहेलर लेकर जा सकते हैं.

एयरफोर्स के जरिए पहुंचेंगे NEET के क्वेश्चन पेपर

इंडियन एयरफोर्स ने NEET के पेपर देश के 18 लोकेशन पर पहुंचाने के लिए 200 उड़ानें ऑपरेट की हैं. 13 जून को एयरफोर्स का Mi-17 एयरक्राफ्ट पेपर सुरक्षित ढंग से कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचाया, यहां से इन्हें कस्टोडियन बैंकों में भेजा गया है.

NEET UG 2026: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, अब 21 जून को होगा Exam, NTA ने की ये अपील

कैसा रहेगा सिक्योरिटी सिस्टम?

NEET-UG री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. शनिवार (20 जून) को देश के 551 शहरों में बने एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की गई. NTA ने दावा किया कि पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता तैयारी है. इसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स और पोस्टल डिपार्टमेंट शामिल है.

री-एग्जाम के लिए 674 सिटी को-ऑर्डिनेटर, 6669 एग्जाम ऑब्जर्वर बनाए गए हैं. इसके साथ ही 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे.

औसतन, हर एग्जाम सेंटर पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. करीब 1,500 बैंक ब्रांच में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है.

डाक विभाग देश भर के लगभग 700 कलेक्शन सेंटरों से OMR शीट इकट्ठा करने के लिए अपनी टीमों के साथ तालमेल बिठाएगा.

NTA ने कैंडिडेट्स से सिर्फ ऑफिशियल सूचनाओं पर भरोसा करने और पेपर लीक या एग्जाम से जुड़ी अफवाहों से बचने की अपील की है.

संदिग्ध मैसेज और चैनलों की जानकारी NTA या साइबर अपराध एजेंसियों को देने को कहा गया है.

जैमर, CCTV और बायोमेट्रिक्स

NTA ने कहा है कि एग्जाम मटेरियल ले जाने वाले व्हीकल की GPS ट्रैकिंग होगी और उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट दिया जाएगा.

सभी एग्जाम सेंटर CCTV निगरानी में रहेंगे. इनकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होगी.

एग्जाम सेंटर पर हर कैंडिडेट का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा. हाई सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर से जांच होगी.

हालांकि, टेक्निकल फॉल्ट, वीक फिंगरप्रिंट या UIDAI कनेक्टिविटी फेल होने या शारीरिक कारणों से किसी को भी एग्जाम से रोका नहीं जाएगा.

NEET UG Paper leak Timeline: नीट पेपर लीक की अफवाहों से NTA के एग्जाम कैंसिल करने तक पूरी टाइमलाइन, जानें कहां तक पहुंची जांच