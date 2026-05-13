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NEET UG Paper leak Timeline: नीट पेपर लीक की अफवाहों से NTA के एग्जाम कैंसिल करने तक पूरी टाइमलाइन, जानें कहां तक पहुंची जांच
NEET UG 2026 leak timeline: नीट पेपर लीक की जांच राजस्थान SOG से लेकर CBI को सौंपी जा चुकी है. नीट यूजी 2026 पेपर लीक की टाइमलाइन की बात करें तो 3 मई को पूरे भारत में एग्जाम हुआ, उसके बाद 6 मई तक लीक की खबरे सामने आने लगी. NTA ने 11 मई को चेतावनी जारी की और 12 मई के दिन एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया.
NEET UG 2026 Paper leak Probe latest updates: नीट यूजी 2026 की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर है और CBI ने इस हाई-प्रोफाइल केस की कमान संभाल ली है. राजस्थान से लेकर नासिक तक फैले इस पेपर लीक के जाल की हर छोटी-बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है. राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) द्वारा शुरुआती जांच के बाद, अब मंगलवार से CBI ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है. केंद्रीय एजेंसी अब पेपर लीक के तार देश के अन्य राज्यों से जोड़ने और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश करेगी. वहीं, नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के फैसले ने देश के 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के भविष्य को अधर में लटका दिया है. अब सभी की निगाहें दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखों पर टिकी हैं, जिसका ऐलान NTA जल्द ही करने वाला है.
‘प्राइवेट माफिया’ व्हाट्सएप ग्रुप का पर्दाफाश
SOG की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ‘Private Mafia’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर सर्कुलेट किया जा रहा था. इस ग्रुप में शामिल होने के लिए सदस्यों ने 5,000 रुपये से लेकर बड़ी रकम तक चुकाई थी. नासिक पुलिस ने 30 वर्षीय मेडिकल छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने परीक्षा से कई दिन पहले ही प्रश्नपत्र हासिल कर लिया था. रिपोर्ट की मानें तो शुभम ने न सिर्फ पेपर प्राप्त किया, बल्कि उसे आगे भी कई लोगों के साथ शेयर भी किया था.
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व्हिसलब्लोअर ही संदेह के घेरे में
राजस्थान का वह शख्स जिसने शुरुआत में NTA को शिकायत की थी और पुलिस के पास गया था, अब खुद जांच के दायरे में है. संदेह जताया जा रहा है कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को व्हिसलब्लोअर के रूप में पेश किया, जबकि वह खुद पेपर शेयर करने में शामिल हो सकता है. बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले में तकरीबन 120 क्वेश्चन पेपर हूबहू बच्चों को सॉल्व करने को दिए गए थे. नीट पेपर लीक की बात पूरे देश में इसी घटना के बाहर आने से फैली.
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नीट यूजी पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन
- 3 मई: देशभर में NEET UG 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए.
- 6-7 मई: सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर गेस पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे.
- 7 मई: NTA ने पहली बार माना कि उसे अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, लेकिन पेपर लीक से इनकार किया,
- 8 मई: मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई,
- 10 मई: राजस्थान SOG ने जांच तेज की और पेपर लीक के ठोस सबूत मिलने की पुष्टि की,
- 11 मई: यह साबित हो गया कि वायरल पेपर और असली परीक्षा के प्रश्न 100% मेल खा रहे हैं, जिससे देशव्यापी आक्रोश फैल गया,
- 12 मई: भारी दबाव और छात्रों के विरोध के बाद NTA ने आधिकारिक तौर पर NEET UG 2026 को रद्द कर दिया,
एग्जाम कैंसिल होने के बाद देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. NTA ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेंगे और स्टूडेंट्स से कोई फॉर्म फी नहीं ली जाएगी.
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