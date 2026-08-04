EnglishHindi

NEET-UG पेपर लीक केस: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों की जानकारी दी. नए कानून में 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माना जैसे कई प्लान हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 4, 2026, 11:57 PM IST
NEET-UG पेपर लीक केस: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी
सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा दिलाना है. (Photo from IANS)

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. सरकार ने बताया कि नए कानून के जरिए पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान है. साथ ही परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए हाई-लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी.

नए कानून से पेपर लीक पर कड़ा शिकंजा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 में लागू नए कानून के तहत पेपर लीक, नकल या किसी भी तरह की परीक्षा धांधली को गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा दिलाना है.

और पढ़ें: PM मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर अभिजीत दीपके का हमला, बोले- आपकी स्किन देश के भविष्य से ज्यादा...

नंदन नीलेकणी वाली हाई-लेवल टास्क फोर्स करेगी जांच

बता दें हाल ही में सरकार ने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया. यह समिति मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कमियों की समीक्षा करेगी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी सुझाव देगी. सरकार ने कोर्ट को बताया कि टास्क फोर्स 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. इसके बाद रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

दोबारा परीक्षा में सुरक्षा बढ़ी, CBT मोड पर भी विचार

केंद्र सरकार ने हलफनामे में 21 जून को दोबारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के दौरान किए गए सुरक्षा इंतजामों की भी जानकारी दी. सरकार ने बताया कि देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 51,311 जैमर लगाए, 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई और करीब 87,000 कर्मचारी तैनात थे. यही नहीं अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और सघन तलाशी भी ली गई. इसके अलावा, सरकार ने बताया कि भविष्य में नीट-यूजी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बदलने पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.