NEET UG Retest: क्या करें छात्र और क्या न करें, परीक्षा से पहले जान लें सभी जरूरी बातें

NEET UG Retest: एनटीएन (NTA) ने नीटी-यूजी के दोबारा होने वाले एग्जाम के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि ओएमआर भरने के लिए पेन एग्जाम सेंटर से मिलेगी और अपने साथ एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ ले आएं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 21, 2026, 7:57 AM IST
NEET UG Retest: क्या करें छात्र और क्या न करें, परीक्षा से पहले जान लें सभी जरूरी बातें
एग्जॉम सेंटर में प्रवेश से पहले हर अभ्यर्थी की सुरक्षा जांच होगी. (photo credit, AI)

  • ड्रेस कोड के तहत कैंडिडेट्स को सादे, हल्के कपड़े पहनने होंगे
  • यह भी ध्यान रखें कि कपड़ों में बड़े बटन या भारी डिजाइन न हों
  • जूते-चप्पल साधारण होने चाहिए, जैसे कि स्लिपर या कम हील वाले सैंडल
  • हाई हील, मोटे सोल वाले जूते या फैंसी फुटवियर की इजाजत नहीं है

NEET UG Retest: एनटीएन (NTA) ने नीटी-यूजी (NEET UG 2026) के दोबारा होने वाले एग्जाम के लिए गाइडलाइंस और ड्रेस कोड जारी किए हैं.यह परीक्षा आज रविवार (21 जून) को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी. आइये जानते हैं कि छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है. छात्रों को क्या करना है और क्या नही. 

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गाइडलाइंस के मुताबिक, नीट छात्रों को डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे, जैसे कि फोटो लगा हुआ ओरिजिनल एडमिट कार्ड, एक अरिरिक्त पासपोर्ट-साइज़ फोटो और सरकार की ओर से जारी वैलिड फोटो ID (जैसे पासपोर्ट या आधार कार्ड). इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी.

छात्रों के लिए गाइडलाइंस

  1. अपने साथ एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ ले आएं
  2. हल्के रंग के कपड़े पहनें और आधी बाजू को प्राथमिकता दे
  3. सिर्फ पारदर्शी पानी की बोतल साथ लाएं
  4. ओएमआर भरने के लिए पेन एग्जाम सेंटर से मिलेगी
  5. धातु की चीजें, जैसे बेल्ट, बकल, भारी गहने, एग्जॉम सेंटर के भीतर नहीं ले जा सकते हैं
  6. एग्जॉम सेंटर में प्रवेश से पहले हर अभ्यर्थी की सुरक्षा जांच होगी
  7. ऊंची हील वाले जूते-जूतियां पहनने से परहेज करें
  8. एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे
  9. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन प्रतिबंधित हैं
  10. बड़े बटन, धातु की एक्सेसरीज़ भी प्रतिबंधित हैं

धार्मिक चीज़ें, जैसे पगड़ी या हिजाब, पहनने की इजाज़त है, लेकिन इन्हें पहनने वाले उम्मीदवारों को ठीक से जांच के लिए जल्दी आना होगा. परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ उम्मीदवारों को ही जाने की इजाजत होगी, और उन्हें कीमती सामान न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी नुकसान के लिए केंद्र ज़िम्मेदार नहीं होगा.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों में एंट्री से पहले अनिवार्य जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल होगा. अगर तकनीकी या शारीरिक कारणों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो भी उम्मीदवारों को सेंटर पर लिखित अंडरटेकिंग जमा करने के बाद परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी. NTA ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग करें. समय पर पहुंचने और ड्रेस कोड व सुरक्षा नियमों का पालन करने से छात्रों को परीक्षा के दिन आखिरी समय के तनाव से बचने में मदद मिलेगी.

3 मई को हुआ था पेपर, लीक के चलते रद्द

NEET UG 2026 एग्जाम, जो मूल रूप से 3 मई को हुआ था, पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. NEET के लिए लगभग 22.75 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 22.05 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स मई में हुए शुरुआती एग्जाम में शामिल हुए थे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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