नेहरू, इंदिरा का नाम लेकर गुलाम नबी आजाद का वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना, PM मोदी की तारीफों के बांधे पुल

पूर्व राज्यसभा सांसद और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI को दिये एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की. इस दौरान आजाद ने कहा कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जनता का अपार समर्थन हासिल था. उनके पास धैर्य था. अगर किसी तरह की घटना होती भी थी तो उनमें उसे बर्दाश्त करने की क्षमता थी. वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उनका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है.

Nehru ji, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi could bear the shock, they had endurance, they had public support and respect and with their work over a period of time, they could rebound. Current Congress leadership has no influence over people: Democratic Progressive Azad Party chief… pic.twitter.com/4m6uAOXoa4 — ANI (@ANI) April 4, 2023

इस दौरान आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ जो किया, उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए. वह बहुत उदार हैं. विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वह धारा 370 हो या सीएए या हिजाब.