नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए आरोप लगाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) ने अपनी वैश्विक और शांतिप्रिय अंतरराष्ट्रीय छवि (global and peace-loving international image) को चकनाचूर होने से बचाने के लिए गोवा में मुक्ति संग्राम करने वाले सत्याग्रहियों की मदद नहीं की और इस वजह से इस तटीय राज्य को भारत की आजादी के करीब 15 साल बाद पुर्तगालियों शासन से मुक्ति मिली. पीएम मोदी ने कहा, गोवा के साथ कांग्रेस के अन्याय की वजह से 15 साल ज्यादा गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया… गोवा के वीर सपूतों को बलिदान देना पड़ा.Also Read - Punjab Polls 2022: नवजोत सिद्धू की पत्नी का सीएम चरणजीत चन्नी पर निशाना, कहा- राहुल गांधी को किया गया 'गुमराह'

बता दें कि पीएम का बयान तब आया जब गोवा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसके तहत वहां 14 फरवरी को मतदान होना है. Also Read - Hijab Controversy: कर्नाटक का हिजाब विवाद पहुंचा मुंबई के पास, भिवंडी में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

Nehru left Goa to fend for itself to protect his global image: PM Modi

