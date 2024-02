आरक्षण को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, पंडित नेहरू का भी लिया नाम, कहा- ये हमें उपदेश रहे हैं कि...' | VIDEO

PM Modi Rajya Sabha Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर भी हमला बोला. पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि अगर बाबासाहेब नहीं होते तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलता.

#WATCH | In Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi reads out a letter by the then PM late Jawaharlal Nehru to the then Chief Ministers.

He says, “….I am reading out its translation – “I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I am strongly against… pic.twitter.com/MeulkyxRLP

— ANI (@ANI) February 7, 2024