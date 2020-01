नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. राजधानी के कैसरबाग इलाके में एक महिला की 14 साल की बच्ची से कहासुनी होने बाद बच्ची पर तेजाब फेकने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में किशोरी के साथ उसके खड़ी दो और महिलाएं भी इसका शिकार हुईं हैं.

दरअसल यह पूरी घटना कैसरबाग थाना क्षेत्र के माल्दा कॉलोनी का है जहां पीड़ित छात्रा रहती है. पीड़िता के मुताबिक जब वह अपने दोस्त के साथ वहां खड़ी थी तभी पड़ोस में रहने वाली आशा ने उस पर एक झोला फेका जिसमें तेजाब की बोतल थी और इसी बोतल से तेजाब गिरकर छात्रा के ऊपर आ गया. दरअसल आशा ने जिसका झोला फेका था वह पेशे से आभूषणों को साफ करने का काम करता है जिसका नाम रामचंद्र सोनी है. आशा ने कुछ दिन पहले रामचंद्र से अपनी पायल साफ कराई थी जो कुछ दिन बाद खराब हो गई थी.

Lucknow: A 13-yr-old girl admitted to hospital after she suffered acid burn when a bag, carrying a bottle of acid, was flung towards her during an argument b/w a woman & a jewellery cleaner in Qaisar Bagh police station limits. Woman, who flung the bag, has been arrested. (11.01) pic.twitter.com/Jvc8AiZX5U

इसी बात को लेकर आशा रामचंद्र से गुस्सा थी और जब उसने दोबारा उसे अपने इलाके में देखा तो वह भड़क उठी और उसने उसका झोला पास में खड़ी छात्रा के ऊपर फेंक दिया जिससे उसके ऊपर तेजाब गिर गया. उधर छात्रा की मां का कहना है कि आशा उसके बच्चों से द्वेष की भावना रखती है और उसने जानबूझकर यह काम किया है.

Lucknow (East) SP Suresh Chandra Rawat: The woman had her jewellery cleaned earlier, from the jewellery cleaner & alleged that he had damaged it. They entered into an argument & she flung his bag. The bottle of acid in it fell open and it was splashed on 3 people. (11.01) https://t.co/ZmdAs3g0pT pic.twitter.com/t2RVQL48Qn

— ANI UP (@ANINewsUP) January 11, 2020