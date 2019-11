कोच्चि: महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा करने के लिए मंगलवार को कोच्‍च‍ि पहुंची. लेकिन पुलिस उन्‍हें और उनके साथ पहुंची महिला कार्यकर्ताओं को कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुलिस कमिश्‍नर के कार्यालय ले गई.

कोच्चि में आज सुबह पहुंची तृप्ति देसाई ने कहा, हम आज संविधान दिवस पर सबरीमला मंदिर जाएंगे. मंदिर जाने से न तो राज्य सरकार और न ही पुलिस हमें रोक सकती है. चाहे हमें सुरक्षा मिले या नहीं, हम आज मंदिर जाएंगे.

Women’s rights activist Trupti Desai at Kochi, early morning today: We’ll visit #Sabarimala temple today on Constitution Day. Neither state government nor police can stop us from visiting the temple. Whether we get security or not we will visit the temple today. pic.twitter.com/7f4WMK6opI

