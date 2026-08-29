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टूटे रास्ते, बह गए पुल और हर तरफ डर... नेपाल से लौटे टूरिस्ट बोले- 'जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं थी'

नेपाल में आपदा के बीच फंसे नागपुर के 106 टूरिस्टों में से चार सुरक्षित घर लौट आए हैं. नागपुर पहुंचे टूरिस्टों ने बताया कि टूटे रास्तों और बह गए पुलों के बीच हालात इतने डरावने थे कि उन्हें जिंदा वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने मुश्किल समय में मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार, स्थानीय प्रशासन और नेपाल में भारत के राजदूत का धन्यवाद किया.

Written by: Ikramuddin
Published: August 29, 2026, 7:19 PM IST
टूटे रास्ते, बह गए पुल और हर तरफ डर... नेपाल से लौटे टूरिस्ट बोले- 'जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं थी'

नेपाल में आई आपदा के बीच फंसे नागपुर के 106 टूरिस्टों में से चार शनिवार को सुरक्षित घर लौट आए. नागपुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के हालात के बारे में बताया. टूरिस्टों ने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि एक समय उन्हें लगा कि शायद वे जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे. रास्ते और पुल खराब होने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई थी. घर लौटे लोगों ने मुश्किल समय में मदद करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्थानीय प्रशासन और नेपाल में भारत के राजदूत का धन्यवाद किया.

नेपाल घूमने गए थे 106 लोग

टूरिस्टों ने बताया कि वे कुल 106 लोग नेपाल घूमने गए थे. उनका करीब 10 दिनों का ट्रिप था. इसमें दो दिन आने-जाने के लिए और आठ दिन नेपाल में रुकने के लिए तय थे. उन्होंने पोखरा और काठमांडू समेत कई जगहों पर घूमने का प्लान बनाया था. शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में अचानक हालात बदल गए. टूरिस्टों के मुताबिक, आपदा आने के बाद कई रास्ते खराब हो गए और पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए. जिस जगह वे रुके हुए थे, वहां शुरू में उन्हें घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. आसपास का इलाका अंदर की तरफ होने के कारण उन्हें कुछ साफ नजर भी नहीं आ रहा था. बाद में जब हालात का पता चला तो सभी लोग डर गए.

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‘उम्मीद नहीं थी कि जिंदा लौटेंगे’

घर लौटे एक टूरिस्ट ने कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि अब शायद वे जिंदा घर नहीं पहुंच पाएंगे. उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे. ऐसे समय में स्थानीय प्रशासन ने उनकी काफी मदद की और जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए. इसके बाद उनके लिए आगे का सफर आसान हो सका. दीपक पांडेय ने बताया कि वे नेपाल में सात-आठ दिन तक ठीक से रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि आपदा के कारण रास्ते खराब हो चुके थे और कई पुल नष्ट हो गए थे. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो. उनके साथ एक मरीज भी था, जिसे इमरजेंसी में घर वापस लाना जरूरी था.

टिकट बुक कराने में भी मिली मदद

दीपक पांडेय के मुताबिक, मुश्किल समय में लोगों ने उनकी मदद की. उनके लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराने में भी सहायता की गई. इसके बाद उन्हें हिम्मत दी गई कि घबराने की जरूरत नहीं है और सब ठीक हो जाएगा. उन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत की मदद के लिए भी धन्यवाद दिया. वर्षा उपाध्याय ने बताया कि वे पहले पोखरा गई थीं और वहां दो दिन रुकने के बाद काठमांडू पहुंची थीं. काठमांडू में चार-पांच दिन रुकने के बाद आपदा की स्थिति पैदा हो गई. उन्होंने कहा कि उस समय सभी लोग काफी डर गए थे. हालांकि, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात हुई तो उन्हें काफी हिम्मत मिली और डर कुछ कम हुआ.

सुरक्षित घर लौटना सबसे बड़ी राहत

टूरिस्टों ने कहा कि इस पूरी घटना के दौरान उनके परिवार वाले भी लगातार परेशान थे. उनके रिश्तेदार और साथ गए कई लोग सुरक्षित वापस आ गए, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिली. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में महाराष्ट्र सरकार, स्थानीय प्रशासन, नेपाल में भारतीय दूतावास और स्थानीय लोगों से मिली मदद को वे कभी नहीं भूलेंगे. (आईएएनएस इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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