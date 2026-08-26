नेपाल के बाढ़ में अब तक क्या-क्या हुआ नुकसान? कैसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन? बालेन सरकार ने सब बताया

नई दिल्ली स्थित नेपाल का दूतावास नेपाल सरकार के लगातार संपर्क में है. काठमांडू से निर्देश मिलने पर भारत सरकार के साथ जरूरी समन्वय में मदद करने के लिए तैयार है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/nepal-flash-flood-balen-shah-government-and-embassy-latest-update-about-casualty-damage-and-missing-people-8510663/ Copy

नेपाल में बाढ़ की तबाही.

नेपाल के बाढ़ में तमिलनाडु के करीब 50 तीर्थयात्री फंसे

बाढ़ की तबाही के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रियों की तलाश

लापता 291 विदेशी नागरिकों में 133 भारतीय शामिल

सैटेलाइट तस्वीर में दिखा नेपाल में तबाही का मंजर

तिब्बत में भूकंप और एवलांच के बाद नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार (26 अगस्त) को अचानक बाढ़ आ गई है. नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत की दिशा से भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया. इससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 400 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल रहा है. बाढ़ की तबाही को देखते हुए मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है. इस बीच भारत में नेपाल के दूतावास ने बताया कि बाढ़ से अब तक क्या-क्या नुकसान हुआ है? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बालेन सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

काठमंडू पोस्ट ने नेपाली अधिकारियों के हवाले से एक बार फिर बाढ़ का खतरा जताया है. एक अधिकारी ने काठमंडू पोस्ट को बताया कि जिस ग्लेशियल झील के फटने से अचानक बाढ़ आई थी, वहां अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा पानी का बांध बना हुआ है. यह कभी भी टूट सकता है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भारत में नेपाल के दूतावास ने बताया है कि नेपाल में बुधवार की सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में कई लोगों की मौत हुई है. कई लोगों के लापता होने की खबर है. बाढ़ से घरों, सड़कों, पुलों, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है.”

क्या आपके परिवार से भी कोई नेपाल की बाढ़ में हो गया लापता? मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

अब तक हुए नुकसान का हिसाब

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, बाढ़ में अब तक 291 विदेशी नागरिक लापता हैं. इनमें 142 भारतीय, 17 मलेशियाई, 12 ब्रिटिश, 4 दक्षिण अफ्रीकी, 8 दक्षिण कोरियाई, 1 अमेरिकी, 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 डच नागरिक शामिल हैं.रिपोर्ट में एक जगह कम से कम 3 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की बात कही गई है.

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक, अलग-अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी लापता हैं. इनमें 44 नेपाली सेना के जवान शामिल हैं.

नेपाली दूतावास ने बताया कि टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव अभियान में 14 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं.

रसुवा में आई भीषण बाढ़ में 9 बैंकों के दफ्तर भी बह गए. नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक, इनमें काम करने वाले 26 कर्मचारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है.

नेपाली मीडिया के मुताबिक, नेपाल में बाढ़ का असर रसुवा से नुवाकोट, धादिंग होते हुए चितवन तक देखा गया. रसुवा में टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, हाकुबेसी, मेलुंग, सल्लेटार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खाल्टी बस्ती और बेत्रावती समेत करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुईं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बेत्रावती से रसुवागढ़ी-तिब्बत सीमा तक करीब 42 किमी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई. इसके अलावा स्याफ्रुबेसी से सीमा तक 16 किमी सड़क को भी नुकसान पहुंचा.

नेपाल की 20 मेगावाट क्षमता वाली लांगटांग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं. भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद सुबह से इन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है.

बाढ़ से नेपाल के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक रसुवा और नुवाकोट जिलों में कम से कम 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं.

रसुवा में बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलिपैड बह गया. इसके बाद टिमुरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलिकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट आया है.

आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार… PM मोदी ने नेपाल में बाढ़ की तबाही देख बालेन शाह को किया फोन

कैसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन?

नेपाली दूतावास ने कहा, “नेपाल के सुरक्षा बलों, इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसियों, लोकल अथॉरिटी, हेल्थ सर्विस और दूसरे विभागों को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सर्च एंड रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम हो रहे हैं. बड़े पैमाने पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चलाया जा रहा है. बाढ़ पीड़ितों को खाने-पीने और रिलीफ के सामान दिए जा रहे हैं. अधिकारियों की ओर से नदियों के जलस्तर और निचले इलाकों में आगे बाढ़ आने के खतरे पर भी लगातार नजर रखी जा रही है.”

पहाड़ों से उठा धुएं का गुबार, फिर आया सैलाब… नेपाल में जमकर मची तबाह, खौफनाक VIDEO देख सहमे लोग

नेपाली दूतावास ने कहा कि स्थिति अभी तेजी से बदल रही है. ऐसे में मृतकों, लापता लोगों और नुकसान की पूरी जानकारी को वेरिफाई किया जाना बाकी है. ये शुरुआती जानकारी है. बाढ़ से नेपाल को वास्तव में कितना नुकसान हुआ, इसका सटीक आकलन करने के बाद जानकारी शेयर की जाएगी.

भारत समेत देशों को कहा शुक्रिया

नेपाल सरकार ने इस मुश्किल समय में भारत समेत मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की ओर से मिल रही संवेदनाओं, एकजुटता और सहायता की पेशकश के लिए आभार जताया है. नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विदेशी सहायता की जरूरत, उसे स्वीकार करने और प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का फैसला काठमांडू में केंद्र सरकार के स्तर पर तय और समन्वित किया जाएगा. इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से पुष्टि के बाद साझा की जाएगी.

बिहार के 8 जिलों में अलर्ट

नेपाल में बाढ़ का असर अब भारत तक पहुंचने की आशंका है. इसे देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है.

नेपाल ‘जल प्रलय’ में 16 की मौत, 105 भारतीय समेत 400 टूरिस्ट लापता- जानें अब तक के सभी अपडेट्स