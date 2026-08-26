नेपाल के बाढ़ में अब तक क्या-क्या हुआ नुकसान? कैसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन? बालेन सरकार ने सब बताया

तिब्बत में भूकंप और एवलांच के बाद नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार (26 अगस्त) को अचानक बाढ़ आ गई है. नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत की दिशा से भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया. इससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 400 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल रहा है. बाढ़ की तबाही को देखते हुए मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है. इस बीच भारत में नेपाल के दूतावास ने बताया कि बाढ़ से अब तक क्या-क्या नुकसान हुआ है? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बालेन सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?
काठमंडू पोस्ट ने नेपाली अधिकारियों के हवाले से एक बार फिर बाढ़ का खतरा जताया है. एक अधिकारी ने काठमंडू पोस्ट को बताया कि जिस ग्लेशियल झील के फटने से अचानक बाढ़ आई थी, वहां अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा पानी का बांध बना हुआ है. यह कभी भी टूट सकता है.
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भारत में नेपाल के दूतावास ने बताया है कि नेपाल में बुधवार की सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में कई लोगों की मौत हुई है. कई लोगों के लापता होने की खबर है. बाढ़ से घरों, सड़कों, पुलों, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है.”
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नेपाली दूतावास ने कहा, “नेपाल के सुरक्षा बलों, इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसियों, लोकल अथॉरिटी, हेल्थ सर्विस और दूसरे विभागों को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सर्च एंड रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम हो रहे हैं. बड़े पैमाने पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चलाया जा रहा है. बाढ़ पीड़ितों को खाने-पीने और रिलीफ के सामान दिए जा रहे हैं. अधिकारियों की ओर से नदियों के जलस्तर और निचले इलाकों में आगे बाढ़ आने के खतरे पर भी लगातार नजर रखी जा रही है.”
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नेपाली दूतावास ने कहा कि स्थिति अभी तेजी से बदल रही है. ऐसे में मृतकों, लापता लोगों और नुकसान की पूरी जानकारी को वेरिफाई किया जाना बाकी है. ये शुरुआती जानकारी है. बाढ़ से नेपाल को वास्तव में कितना नुकसान हुआ, इसका सटीक आकलन करने के बाद जानकारी शेयर की जाएगी.
नेपाल सरकार ने इस मुश्किल समय में भारत समेत मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की ओर से मिल रही संवेदनाओं, एकजुटता और सहायता की पेशकश के लिए आभार जताया है. नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विदेशी सहायता की जरूरत, उसे स्वीकार करने और प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का फैसला काठमांडू में केंद्र सरकार के स्तर पर तय और समन्वित किया जाएगा. इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से पुष्टि के बाद साझा की जाएगी.
नेपाल में बाढ़ का असर अब भारत तक पहुंचने की आशंका है. इसे देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है.
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