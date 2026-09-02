नेपाल में किसी भी वक्त आ सकता है दूसरा जल प्रलय, ग्लेशियरों के अंदर छिपा है अगली तबाही का राज़, नई स्टडी ने बढ़ाई टेंशन

Nepal Flash Flood: नेपाल में बीते गुरुवार को आए बाढ़ में अब तक 1127 लोगों की मौत हो चुकी है. 4800 से ज्यादा लोग लापता हैं. इसमें 300 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं.

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नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ के बाद कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है. (PTI)

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नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड ने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा खतरा सामने ला दिया है. वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की चिंता सिर्फ उस तबाही तक सीमित नहीं है, जिसने नेपाल-तिब्बत सीमा के बड़े हिस्से को प्रभावित किया. असली चिंता अब उन ग्लेशियरों और पहाड़ी ढलानों को लेकर है, जो लगातार अस्थिर हो रहे हैं. स्टडी के मुताबिक,अगर इनमें से कोई ग्लेशियर टूटता है या पहाड़ी ढलान अचानक खिसकती है, तो फिर से अचानक बाढ़ और भारी मलबे का सैलाब आ सकता है.

बता दें कि नेपाल में बीते गुरुवार को आए बाढ़ में अब तक 1127 लोगों की मौत हो चुकी है. 4800 से ज्यादा लोग लापता हैं. इसमें 300 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं. कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के कर्मचारी भी गायब हैं. नेपाल में बाढ़ और लगातार बारिश के बाद सुन कोशी, बूढ़ी गंडकी और महाकाली नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है. प्रशासन ने मध्य, पश्चिमी और पूर्वी नेपाल के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है.

आखिर खतरा अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?

26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ के पीछे ग्लेशियर और पहाड़ के बड़े हिस्से के टूटने की घटना को अहम कारण माना गया.चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने अब चेतावनी दी है कि नेपाल की छोचेन खोला नदी के आसपास बने प्रभाव क्षेत्र (इम्पैक्ट क्रेटर) के पास मौजूद ग्लेशियर अभी भी अस्थिर हैं. इनके अचानक टूटने या खिसकने का खतरा बना हुआ है. अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड, नदियों के रास्ते में मलबा जमा होने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

हालांकि, शुरुआती तौर पर सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे क्रेटर में जमा पानी का स्तर अब काफी कम हो गया है, लेकिन इससे पूरी तरह खतरा टला नहीं है. चीन के जल संसाधन की एक एक्सपर्ट्स टीम ने अपनी स्टडी में आसपास के ग्लेशियरों और पहाड़ी ढलानों की स्थिरता को लेकर चिंता जताई है.

लैंगटांग लिरुंग क्षेत्र के पास टूटा था ग्लेशियर का हिस्सा

शंघाई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लैंगटांग लिरुंग क्षेत्र के पास ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा. इसके साथ बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल हिस्सा नदी में पहुंचा और देखते ही देखते पानी और मलबे का बेहद तेज बहाव पैदा हो गया. यह मलबा कई किलोमीटर तक नीचे की ओर बढ़ा और रास्ते में मौजूद बस्तियों, सड़कों, पुलों और दूसरी संरचनाओं को तबाह कर गया.

सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बार होकर खत्म नहीं होती. ग्लेशियर टूटने के बाद आसपास की पहाड़ियां और ढलान भी अस्थिर हो सकती हैं. भारी मात्रा में मलबा नदी के रास्ते को रोक सकता है. अगर पीछे पानी जमा होता है और बाद में यह प्राकृतिक बांध टूट जाता है, तो अचानक एक और फ्लैश फ्लड पैदा हो सकती है.

ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रही है मुश्किल

हिमालय दुनिया के सबसे तेजी से बदल रहे पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है. बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर लगातार पीछे हट रहे हैं और कई जगहों पर उनके आसपास नई झीलें बन रही हैं. इन झीलों को ग्लेशियल लेक कहा जाता है. समस्या तब पैदा होती है जब ऐसी झीलों को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार कमजोर पड़ जाती है.यह दीवार बर्फ, चट्टान या मोरेन यानी ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए मलबे से बनी हो सकती है. अगर यह अचानक टूट जाए तो झील का पानी बेहद तेज गति से नीचे की ओर आता है. इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है. ऐसी बाढ़ में सिर्फ पानी नहीं होता. इसके साथ चट्टान, मिट्टी, बर्फ और पेड़ों का मलबा भी बहता है. इसलिए इसका विनाशकारी असर सामान्य बाढ़ के मुकाबले कहीं ज्यादा हो सकता है.

एक खतरा लैंडस्लाइड से दूसरे खतरे तक पहुंचता है

हिमालय की भौगोलिक बनावट भी स्थिति को बेहद संवेदनशील बनाती है. यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से युवा है और यहां पहाड़ों की ढलानें काफी खड़ी हैं. जब ग्लेशियर पिघलता है, तो वह अपने पीछे कमजोर चट्टानें और अस्थिर ढलान छोड़ सकता है. यानी खतरा सिर्फ ग्लेशियर टूटने का नहीं है. ग्लेशियर के पीछे हटने से पहाड़ की संरचना बदलती है, पहाड़ टूटता है तो नदी का रास्ता बदल सकता है और नदी रुकती है तो अचानक बाढ़ पैदा हो सकती है. इस तरह एक प्राकृतिक घटना दूसरी आपदा को जन्म दे सकती है.

नेपाल ही नहीं, भारत के लिए भी चिंता

हिमालय में होने वाली ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ नेपाल की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता. नेपाल की कई प्रमुख नदियां आगे चलकर भारत में प्रवेश करती हैं. अगर ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नदी में आता है, तो उसका असर नीचे के इलाकों तक पहुंच सकता है.

इसलिए नेपाल में ग्लेशियर टूटने या बड़ी लैंडस्लाइड की घटना भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है. खासकर हिमालयी राज्यों और उन इलाकों में जो नेपाल से आने वाली नदियों के जलप्रवाह से जुड़े हैं.