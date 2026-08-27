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नेपाल में बाढ़ के बाद 288 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क, MEA ने दिया सभी राज्यों से लापता लोगों का डेटा

बाढ़ के बाद सिर्फ नेपाल में 900 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी है. इनमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. वहीं,चीन की सरकारी वेबसाइट CCTV के मुताबिक, तिब्बत में 550 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 27, 2026, 4:43 PM IST
नेपाल में बाढ़ के बाद 288 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क, MEA ने दिया सभी राज्यों से लापता लोगों का डेटा
बाढ़ के बाद सिर्फ नेपाल में 900 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी है. इनमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. (PTI)

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार (26 अगस्त 2026) की सुबह आए विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 332 पहुंच चुका है. अकेले नेपाल में 270 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है. करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं. इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने जानकारी दी है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है. इनमें से ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार (27 अगस्त 2026)की ब्रीफिंग में नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीयों, अलग-अलग राज्यों से लापता लोगों और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अहम जानकारियां शेयर की हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल के बाढ़ में लापता भारतीयों में 73 लोग त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे. अब तक रेस्क्यू टीम ने 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया है. वहीं, तिब्बत में फंसे करीब 200 भारतीयों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है.

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रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है. हमें जानकारी मिली है कि मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीय नागरिक चीन की तरफ फंसे हुए हैं. वहां करीब 200 भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने हमसे मदद मांगी है. इनमें से 95 लोग गरचेन में हैं.फिलहाल नेपाल में एंट्री करने के लिए बिल्सा की ओर बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही 4 लोग जिलॉन्ग शहर में हैं, जबकि 13 लोग जुतुलपो में हैं. वे सागा शहर की ओर जा रहे हैं.” विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम लगातार बदलती स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. घटनाक्रम के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.”

24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया

विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया है. भारत नेपाल की मांग के आधार पर राहत सामग्री और बेली ब्रिज भेज रहा है. काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है. रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर संवेदना जताई और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

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किस राज्य से कितने लोग लापता?

  • विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया 32 सदस्यीय दल भी बाढ़ के बाद लापता है. इस दल में 30 यात्री और दो टूर मैनेजर शामिल हैं. बाढ़ आने के बाद से इस दल के किसी भी सदस्य से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तमिलनाडु से नेपाल गए 57 पर्यटकों में से 37 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. ये पर्यटक हिमालय स्थित एक मंदिर की ओर जा रहे थे. रेस्क्यू टीम ने 21 लोगों को बचा लिया है.
  • नेपाल में आई बाढ़ में भारत के गुजरात से भी 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं. फिलहाल इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है.
  • इसके साथ ही केरल से 53 लोग लापता हैं. उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र से 7 और तेलंगाना से भी कुछ लोग लापता हैं.
  • मंत्रालय के मुताबिक, कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के 80 सदस्य नेपाल के एक इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद थे और बाढ़ के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. वहीं, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने कहा कि 495 लोग सुरक्षित वापस लौट चुके हैं.

भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

भारत नेपाल में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है. प्रभावित इलाकों में भारत की ओर से उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री हेलिकॉप्टरों के जरिए पहुंचाई जा रही है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नेपाल बाढ़ की स्थिति को लेकर विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “दूसरी उड़ान अभी रवाना हुई है, जिसमें नेपाल के लिए 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे गए हैं. भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.” उन्होंने लिखा, “हम राहत कार्यों में हर संभव मदद करते रहेंगे.” इससे पहले राहत और बचाव के कामों में सहयोग के लिए भारत ने 10 टन मानवीय मदद भेजी थी.

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नेपाल ने 20 अरब रुपये जुटाए

नेपाल सरकार ने भीषण बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए तुरंत 20 अरब नेपाली रुपये (1,250 करोड़) जुटाने का फैसला किया है. यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष, गृह मंत्रालय और दूसरे स्रोतों से जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बालेन सरकार विश्व बैंक से करीब 25 अरब नेपाली रुपये (1,562.5 करोड़) की मदद लेने की तैयारी कर रही है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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