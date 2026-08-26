नेपाल में अचानक कैसे आया सैलाब? सैटेलाइट इमेज में छिपा है जवाब, फिर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

नेपाल में बाढ़ का असर रसुवा जिले और तिब्बत क्षेत्र में भी दिखाई दिया. सड़कें, पुल, मकान और बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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NDRRMA ने Planet Labs के सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं.

तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर बुधवार (26 अगस्त) को आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अचानक आई बाढ़ में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है. 400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं.इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है. इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती एनालिसिस में इस प्राकृतिक आपदा की संभावित वजह सामने आई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने Planet Labs के सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं. ये तस्वीरें नेपाल के खड्ग भंज्यांग इलाके की 23 अगस्त और 26 अगस्त 2026 की हैं. इनमें बाढ़ से पहले और बाद का फर्क दिख रहा है. इन तस्वीरों के शुरुआती एनालिसिस में बताया है कि नेपाल-चीन सीमा के पास एक बड़ा आइस-रॉक लैंडस्लाइड यानी बर्फ और चट्टानें दरकीं. यह घटना रसुवागढ़ी नेपाल-चीन सीमा क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में हुई बताई जा रही है. इसके बाद मलबे से भरा पानी ल्हेंदे खोला नदी में तेजी से पहुंचा. देखते ही देखते ये नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में बदल गया.

कैसे आई इतनी तेज बाढ़?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तिब्बत के पहाड़ी इलाके में पहले भूकंप आया था. बुधवार सुबह 8:37 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड हुआ. इसके बाद एवलांच भी आया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय नेपाल में बाढ़ की वजह आइस-रॉक लैंडस्लाइड, एवलॉन्च और उसके बाद नदी में अचानक आई भारी जल-मलबा लहर को बताया जा रहा है. आधिकारिक जांच पूरी होने तक इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता.

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शुरुआती वैज्ञानिक आकलन के मुताबिक, ल्हेंदे नदी में बर्फ और पत्थरों का बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी जमा होने लगा. बाद में यह रुकावट टूट गई और जमा पानी तेज रफ्तार से नीचे बहा, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड आ गई. ग्लेशियल झील फटने (GLOF) की संभावना की भी जांच की जा रही है. इस तरह की घटनाओं में पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं आता, बल्कि चट्टान, मिट्टी, बर्फ और पेड़ों का मलबा भी बहता है. इसलिए इतना भारी नुकसान हो रहा है.

दोबारा बाढ़ की आशंका

नेपाली अधिकारियों के मुताबिक, एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. काठमंडू पोस्ट की रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि जिस ग्लेशियल झील के फटने से अचानक बाढ़ आई थी, वहां अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा पानी का बांध बना हुआ है. यह कभी भी टूट सकता है.

हिमालय में क्यों बढ़ रहा है खतरा?

हिमालय दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है. यहां ग्लेशियर, बर्फ की झीलें, खड़ी पहाड़ियां और अस्थिर चट्टानी ढलान मौजूद हैं. तापमान में बदलाव और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से कई इलाकों में प्राकृतिक जोखिम बढ़ रहा है.

ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी पहाड़ी ढलान का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरता है या ग्लेशियल क्षेत्र में अचानक पानी जमा होकर निकलता है, तो नीचे बसे इलाकों में कुछ ही मिनटों में तबाही पहुंच सकती है.नेपाल में पिछले वर्षों में भी ग्लेशियल झीलों के फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसलिए विशेषज्ञ हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों, झीलों और पहाड़ी ढलानों की लगातार निगरानी को बेहद जरूरी मानते हैं.

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नेपाल की बाढ़ का असर भारत में दिखेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी गुंजाइश है. नेपाल के बाढ़ का असर भारत में मुख्य रूप से बिहार की गंडक नदी और उससे जुड़ी छोटी-बड़ी नदियों में दिखने की आशंका है. नेपाल से करीब 3 मीटर ऊंची बाढ़ की लहर आने का अलर्ट है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में खास सतर्कता बरती जा रही है.

नेपाल का पानी त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक तक पहुंचेगा. इसके बाद बिहार के निचले इलाकों में पानी बढ़ सकता है.इसलिए सीतामढ़ी और शिवहर पर भी नजर बनाए रखा गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी संबंधित नदी क्षेत्रों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है. हालांकि शुरुआती आकलन में उत्तर प्रदेश पर बड़े खतरे की संभावना कम बताई गई है.

भारत की कैसी तैयारी?

नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है. NDRF की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है.

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