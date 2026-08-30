Nepal Flood: चाय के ब्रेक ने बचा ली 5 भारतीयों की जिंदगी... छत्तीसगढ़ के 5 दोस्तों ने ऐसे टाली मौत

नेपाल में फ्लैश फ्लड के बीच छत्तीसगढ़ के पांच दोस्तों की जान महज एक चाय के ब्रेक ने बचा ली. 26 अगस्त को होटल पर रुके होने के कारण वे उस पुल तक नहीं पहुंचे, जो कुछ देर बाद बाढ़ में बह गया.

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Nepal Flood: कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात से हो जाता है. नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान छत्तीसगढ़ के पांच दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 26 अगस्त को लिया गया चाय का एक छोटा सा ब्रेक उनके लिए जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ.

रायपुर के माना कैंप इलाके के रहने वाले नारायण सेन, दिनेश ओझा, प्रेम सिंह जगत, यतेंद्र प्रकाश और दिनेश सिंह ठाकुर नेपाल घूमने गए थे. सभी की उम्र 50 से 60 साल के बीच है. पांचों 21 अगस्त को रायपुर से निकले थे और अगले दिन नेपाल पहुंच गए थे.

उन्होंने वहां घूमने के लिए एक कार किराए पर ली थी. उनका प्लान पशुपतिनाथ मंदिर, मनकामना मंदिर और नेपाल के दूसरे पर्यटन स्थलों को देखने का था. लेकिन 26 अगस्त को उनकी यात्रा अचानक एक भयावह अनुभव में बदल गई.

बदल गई पूरी कहानी

26 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे पांचों धादिंग जिले के एक होटल में चाय पीने के लिए रुक गए. यह रुकना महज कुछ मिनटों का था, लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चला कि आगे मौजूद एक पुल बाढ़ में बह चुका है.

53 वर्षीय नारायण सेन ने बताया कि अगर वे 10-15 मिनट पहले होटल से निकल गए होते, तो संभव है कि वे भी उस रास्ते में फंस जाते. होटल का मालिक भारतीय था और उसने मुश्किल समय में उन्हें खाना और दूसरी जरूरी मदद उपलब्ध कराई.

पुल के बहने के बाद आगे बढ़ना संभव नहीं था. लिहाजा पांचों ने ऊंचाई वाले इलाके की तरफ जाने का फैसला किया और मालेखु में शरण ली.

कार में बितानी पड़ी रात

बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई गांव, इमारतें, दफ्तर और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तक तबाह होने की खबरें सामने आईं. पांचों दोस्त इस तबाही के प्रत्यक्षदर्शी बन गए.

उन्होंने दो दिन बेहद मुश्किल हालात में गुजारे. रात में उनकी कार ही उनका आश्रय बनी. नीचे उफनती त्रिशूली नदी का पानी लगातार खतरा पैदा कर रहा था, जबकि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं.

दिनेश सिंह ठाकुर, जो पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, ने बताया कि प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने उनकी काफी मदद की. उन्हें लगातार भरोसा दिलाया गया कि वे सुरक्षित ऊंचाई पर हैं और घबराने की जरूरत नहीं है.

परिवार से संपर्क ने बढ़ाया हौसला

मुश्किल हालात के बावजूद पांचों अपने परिवारों के संपर्क में बने रहे. इलाके में इंटरनेट सेवा काम कर रही थी, जिससे वे भारत में मौजूद अपने परिजनों को अपनी स्थिति बताते रहे. भारतीय सरकार की हेल्पलाइन के जरिए भी उन्होंने अपनी लोकेशन साझा की. ठाकुर ने बताया कि परिवार से संपर्क बना रहने के कारण उनका डर कुछ कम हुआ और वे हालात का सामना कर सके.