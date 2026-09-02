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मलबे में बिखर गया घर, फिर भी नहीं टूटी उम्मीद... नेपाल में मालिकों के लौटने का इंतजार कर रहे कुत्तों ने रुलाया

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ ने इंसानों के साथ पालतू जानवरों की जिंदगी भी उजाड़ दी. तबाही के बीच कुछ कुत्ते अपने उजड़े घरों के पास मालिकों का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ मलबे और कीचड़ से रेस्क्यू किए गए.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 2, 2026, 7:20 AM IST
मलबे में बिखर गया घर, फिर भी नहीं टूटी उम्मीद... नेपाल में मालिकों के लौटने का इंतजार कर रहे कुत्तों ने रुलाया

Nepal Flood: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है. कहीं घर पानी और मलबे में बह गए, कहीं लोग अपनों की तलाश में अब भी भटक रहे हैं. इस तबाही के बीच सामने आए कुछ वीडियो ने आपदा का एक ऐसा दर्दनाक पहलू दिखाया है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं.

इन तस्वीरों और वीडियो में वे कुत्ते नजर आ रहे हैं, जो अपने इंसानों से बिछड़ने के बाद भी अपने पुराने घरों के आसपास ही घूम रहे हैं. किसी ने मलबे के बीच अपना ठिकाना नहीं छोड़ा, तो कोई उस जगह पर बैठा दिखाई दिया जहां कभी उसका परिवार रहता था.

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लिली आज भी उसी जगह बैठी है

ढुंगे इलाके से सामने आई लिली की कहानी सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली है. जिस जगह कभी उसका घर था, वहां अब सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं. लेकिन लिली उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. गले में अब भी उसका कॉलर है और वो उसी जगह के आसपास बैठी दिखाई देती है. स्थानीय लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि लिली बार-बार उस हॉटल के मालिक को तलाशती है, जो उसे हर दिन खाना खिलाता था.

वह व्यक्ति भी इस आपदा के बाद से लापता बताया जा रहा है. लिली शायद ये समझ नहीं पा रही कि उसका जाना क्यों हुआ. इसलिए हर बार वह उसी जगह लौट आती है, जहां कभी उसे अपना परिवार और सुरक्षित घर मिला करता था.

घर नहीं बचा, लेकिन इंतजार जारी है

सोशल मीडिया पर सामने आए एक अन्य वीडियो में एक कुत्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त घर के अंदर बैठा नजर आया. चारों तरफ मिट्टी, मलबा और टूटी हुई दीवारें थीं. घर का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी के साथ बह चुका था. इसके बावजूद वह कुत्ता उस जगह से बाहर नहीं गया. वह चुपचाप उसी घर के बचे हुए हिस्से में बैठा रहा. उसके आसपास कोई परिवार का सदस्य नजर नहीं आया.

यह दृश्य सिर्फ एक जानवर के अकेलेपन की तस्वीर नहीं थी, बल्कि यह बताता है कि प्राकृतिक आपदा के बाद बिखरने वाली जिंदगी का असर इंसानों के साथ उनके पालतू जानवरों पर भी कितना गहरा पड़ता है.

कोई इंतजार करता रहा, कोई कीचड़ में फंस गया

एक अन्य कुत्ते को बाढ़ का पानी बहाकर ले गया था. बाद में वो मोटी और गहरे कीचड़ में फंस गया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति उसे बचाने के लिए कीचड़ के बीच उतरता दिखाई दिया. उसने काफी कोशिश की, लेकिन कुत्ते को अकेले बाहर निकालना आसान नहीं था. ऐसे हालात में Rescue करना इंसानों के लिए भी बेहद जोखिम भरा था.

बाढ़ का पानी अपने साथ सिर्फ मिट्टी और मलबा ही नहीं लाया, बल्कि कई परिवारों को उनके पालतू जानवरों से भी अलग कर गया. अचानक आई तबाही में बहुत से लोगों को अपने घरों से निकलने तक का मौका नहीं मिला.

आपदा में जानवरों का दर्द भी सामने आया

आपदा के दौरान अक्सर ध्यान मृतकों, घायलों और लापता लोगों पर केंद्रित रहता है. लेकिन नेपाल में आई बाढ़ से सामने आए ये वीडियो दिखाते हैं कि इस त्रासदी की मार जानवरों पर भी पड़ी है. पालतू जानवर अपने मालिकों पर निर्भर रहते हैं. अचानक घर टूटने या परिवार से अलग होने के बाद उनके लिए सुरक्षित जगह ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई जानवर उन जगहों पर लौटते हैं जिन्हें वे अपना घर समझते हैं.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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