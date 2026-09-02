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Nepal Flood: उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में मिले 5 नेपाली नागरिकों के शव, बॉर्डर पर नेपाल पुलिस को सौंपे गए

नेपाल में बाढ़ की चपेट में आए पांच नेपाली नागरिकों के शव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी से बरामद हुए. मंगलवार को सोनौली बॉर्डर पर शव नेपाल पुलिस को सौंप दिए गए. लगातार बारिश के कारण सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट बढ़ाया गया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 2, 2026, 9:52 AM IST
Nepal Flood: उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में मिले 5 नेपाली नागरिकों के शव, बॉर्डर पर नेपाल पुलिस को सौंपे गए

Nepal Flood: नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद लापता हुए पांच नेपाली नागरिकों के शव उत्तर प्रदेश में गंडक नदी से बरामद किए गए हैं. कुशीनगर जिले में मिले इन शवों को मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं.

पांचों शवों को करीब शाम 4 बजे सोनौली लाया गया, जहां नेपाल के बेलहिया थाने के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर हरिराम डांगी ने इन्हें अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शवों को नेपाल के बुटवल ले जाया गया. वहां नेपाल पुलिस मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी करेगी और पहचान होने के बाद शव उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे.

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बाढ़ के पानी में बह गए थे लोग

अधिकारियों के अनुसार, पांचों नेपाली नागरिक नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के दौरान तेज बहाव में बह गए थे. बाद में उनके शव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र में गंडक नदी से बरामद हुए. नदी के बहाव के कारण शव काफी दूर तक पहुंच गए थे. इस घटना के बीच नेपाल और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की चिंता बढ़ा दी है. महाराजगंज समेत आसपास के इलाकों में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत-बचाव दलों को तैयार रखा गया है.

गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी

लगातार बारिश के बीच वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज से करीब 1,50,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसका असर नदी के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है. मंगलवार दोपहर 2 बजे गंडक नदी का अपस्ट्रीम जलस्तर 355.30 फीट और डाउनस्ट्रीम स्तर 352.60 फीट दर्ज किया गया.

महाराजगंज में पिछले 24 घंटे के दौरान 33.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. इसके साथ जिले में अब तक की कुल बारिश 655.5 मिलीमीटर पहुंच गई है. वहीं, बी-गैप क्षेत्र में 13.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे यहां संचयी बारिश का आंकड़ा 1,064.4 मिलीमीटर हो गया.

कई नदियों का जलस्तर बढ़ा

महाराजगंज जिले में कई नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है. रोहिन नदी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही है. हालांकि, महाव नाला खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. यहां पानी का स्तर 9 फीट दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 5 फीट है.

राप्ती, चंदन और प्यासी नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, हालांकि अधिकारियों के अनुसार अभी ये नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं. प्रशासन ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उपजिलाधिकारियों, तहसील अधिकारियों, सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

निचले और संवेदनशील इलाकों में राहत एवं बचाव की तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है. प्रशासन के मुताबिक, महाराजगंज और नेपाल से सटे आसपास के क्षेत्रों में सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं.

नेपाल में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हुई मौतों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर शवों की बरामदगी ने आपदा की गंभीरता को एक बार फिर सामने ला दिया है. फिलहाल अधिकारियों की प्राथमिकता नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत-बचाव अभियान शुरू करने की है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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