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पहले राहत, फिर रेस्क्यू और अब सड़कें जोड़ने की तैयारी... नेपाल के लिए भारत मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन

नेपाल में भोटे कोशी नदी की बाढ़ के बाद भारत ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है. चौथी IAF फ्लाइट से 11 टन मदद काठमांडू पहुंची. 108 भारतीयों को बचाया गया है, जबकि 275 भारतीयों और 128 PIO की तलाश जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 30, 2026, 9:15 AM IST
पहले राहत, फिर रेस्क्यू और अब सड़कें जोड़ने की तैयारी... नेपाल के लिए भारत मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन

Nepal Flood: नेपाल में भोटे कोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात संभालने के लिए भारत ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है. भारत की ओर से अब तक चार राहत उड़ानें भेजी जा चुकी हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हवाई और जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि शनिवार रात 10:30 बजे तक नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. इसके अलावा 40 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित करने में सफलता मिली है.

और पढ़ें: नेपाल में लापता कितने भारतीय नागरिक मिल गए? कितनों की खोज जारी-विदेश मंत्रालय ने बताया आंकड़ा

हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों की तलाश अभी भी जारी है. अधिकारियों के अनुसार 275 भारतीय नागरिक और 128 भारतीय मूल के लोग (PIOs) लापता बताए गए हैं. इन लोगों का पता लगाने के लिए नेपाल में बचाव एजेंसियां और भारतीय मिशन लगातार काम कर रहे हैं.

चीन से भी लौट रहे भारतीय

नेपाल संकट के बीच चीन से भी भारतीय नागरिकों की वापसी जारी है. स्थानीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक, चीन से 598 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से नेपाल पहुंच चुके हैं. वहीं करीब 900 अन्य भारतीय चीन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं. इन सभी लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी दी गई है और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है. भारत सरकार की प्राथमिकता प्रभावित इलाकों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना और लापता लोगों का पता लगाना है.

IAF की चौथी उड़ान से 11 टन राहत सामग्री

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना की चौथी उड़ान 11 टन आपातकालीन राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंची है. इसमें बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जरूरी सामान के साथ बचाव अभियानों में इस्तेमाल होने वाला तकनीकी उपकरण भी शामिल है.

भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के मुताबिक, इस खेप में कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट जैसी जरूरी चीजें भेजी गई हैं. इसके अलावा सुरंग में खोज और बचाव अभियान के लिए अतिरिक्त तकनीकी टीम और उपकरण भी नेपाल पहुंचे हैं. अब तक भारत की तरफ से काठमांडू तक 68.5 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है. इसमें दवाइयां, पोर्टेबल जनरेटर, भोजन के पैकेट, पानी साफ करने वाली टैबलेट और भारी तकनीकी उपकरण शामिल हैं.

सड़क संपर्क बहाल करने पर भी जोर

बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में सड़क और दूसरे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. इसे देखते हुए भारत केवल राहत सामग्री ही नहीं, बल्कि संपर्क व्यवस्था बहाल करने में भी मदद कर रहा है.

भारत से 16 ट्रक ऐसे उपकरण लेकर नेपाल पहुंच चुके हैं, जिनकी मदद से 230 फीट लंबा सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज तैयार किया जा सकता है. इसके अलावा सात और बेली ब्रिज के लिए उपकरण जल्द भेजे जाने हैं. इन्हें स्थापित करने और सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तकनीकी टीमें भी नेपाल जाएंगी.

लापता लोगों की तलाश जारी

नेपाल सरकार ने बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान को लेकर हाई अलर्ट जारी रखा है. प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा है कि प्रभावित लोगों के सुरक्षित होने और उनके पुनर्वास तक सरकारी मशीनरी पूरी क्षमता के साथ काम करती रहेगी. भारतीय दूतावास ने फ्लैश फ्लड में मारे गए लोगों के शवों की पहचान को लेकर भी जानकारी जारी की है. परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से संपर्क की व्यवस्था की गई है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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