मुंबईः भारत और नेपाल (India-Nepal) के बीच उपजा लिपुलेख और कालापानी विवाद (Kalapani and Lipulekh Dispute) है कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल, नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के दो क्षेत्रों कालापानी-लिपुलेख को अपने हिस्से में दिखाया है. नेपाल के इस कदम के बाद. यह विवाद तब गहरा गया जब भारत के गृह मंत्रालय (Home Ministry of India) ने जारी किए एक नए नक्शे में कालापानी क्षेत्र को शामिल किया वहीं नेपाल (Nepal) इस पर अपना दावा करता रहा है. ऐसे में अब नेपाल की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने इस मामले पर ऐसा ट्वीट कर दिया है. जिसके चलते वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.

दरअसल, बॉलिवुड एक्‍ट्रेस मनीषा कोइराला ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने नेपाल सरकार के कदम का समर्थन किया है. इस ट्वीट में मनीषा ने नेपाल का समर्थन करते हुए लिखा है, 'हमारे छोटे से देश का शुक्रिया. 'सभी तीनों महान देशों' के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हूं.' मनीषा कोइराला के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर इसके जवाब में लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया.

भारतीय ट्विटर यूजर्स लगातार मनीषा कोइराला (Manisha Koirala gets Trolled) के इस ट्वीट पर आपत्ति जता रहे हैं. एक यूजर ने एक्ट्रेस के ट्वीट के जवाब में लिखा, 'भारत से अपनी पहचान बनाने वाली आप ऐसे मुद्दे पर बजाय भारत का समर्थन करने आप नेपाल के अवैध मानचित्र का समर्थन कर रही हैं. भारतीय फिल्म उद्योग ने आप को भरपूर शोहरत और पैसे दिए इसका यह सिला दिया.'

वहीं एक अन्य ने लिखा है, ‘ऐसे लोगों को स्टारडम दिलाना ही गलत है. ऐसे लोगों को मौका देके अपने देश के लोगों से हक़ छीना है हमने. जाग जाओ भारतवासियों ऐसे बाहरी लोगों को मौका देने से अच्छा अपने देशवासियों को मौका दो.’