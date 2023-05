नेपाल के PM पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत के चार दिन के दौरे पर आए

Nepal PM, Nepal PM`s India visit: नेपाल के प्रधानमंत्री (Nepal PM) पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ (Pushpa Kamal Dahal Prachanda) अपना पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर आज बुधवार को दिल्ली आए . एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया. वह भारत के चार दिवसीय दौरे पर यहां हैं. उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें 100 से अधिक सदस्य हैं.

अपनी इस यात्रा के दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे ताकि सदियों पुराने सौहार्दपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया जा सके.

प्रचंड के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें 100 से अधिक सदस्य हैं. प्रचंड ने दिसंबर 2022 में कार्यभार संभाला था और उसके बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओवादी (सीपीएन-माओवादी) नेता की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी.