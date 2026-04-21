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भारत-नेपाल सीमा पर चौंकाने वाला नया नियम, 100 रुपये से ऊपर का सामान लाए तो लगेगा टैक्स, रो रहे व्यापारी
अगर नियम लंबे समय तक चला तो सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा,सरकार का दावा है कि इससे नेपाल का खुद का उत्पादन मजबूत होगा. व्यापारियों में चिंता का माहौल है.
भारत-नेपाल की खुली सीमा पर नेपाल सरकार ने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है. अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये (लगभग 62-63 भारतीय रुपये) से महंगे सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य हो गई है. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी-छोटी खरीदारी जैसे घरेलू सामान, कपड़े या किराना भी अब चेकिंग के दायरे में आ गए हैं. इससे सीमा क्षेत्र के रोजमर्रा के लोग और छोटे व्यापारी परेशान हैं. यह नियम नया नहीं है. नेपाल के कस्टम कानून में पहले से ही प्रावधान था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए 100 नेपाली रुपये तक के सामान पर ड्यूटी माफ है, लेकिन उससे ज्यादा पर टैक्स लगता है. पहले अधिकारी छोटी रकम पर नजरअंदाज कर देते थे. अब बालेंद्र शाह सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और हर जगह चेकिंग शुरू कर दी है.
छोटे स्तर पर तस्करी रोकना
सरकार का मकसद छोटे स्तर पर तस्करी रोकना, देश में बने सामान को बढ़ावा देना और राजस्व बढ़ाना है. सीमा पर आर्म्ड पुलिस फोर्स लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक कर रही है कि 100 रुपये से ऊपर का सामान घोषित करना जरूरी है. ड्यूटी की दर सामान के प्रकार पर 5 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक हो सकती है.
तराई इलाके में दैनिक जीवन प्रभावित
इस फैसले से नेपाल के तराई इलाके में दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. पहले लोग भारत से सस्ता सामान लाकर घर चलाते थे, अब हर छोटी खरीदारी पर टैक्स और देरी हो रही है. गरीब परिवारों और मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. सीमा के भारतीय बाजारों जैसे बिहार के बिरगंज, मधुबनी, मोतिहारी और उत्तराखंड के बनबसा में सन्नाटा पसरा हुआ है. नेपाली खरीदार कम आने लगे हैं, जिससे दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया है. शादी के सीजन में भी ग्राहक नहीं आ रहे.नेपाल के बिरगंज समेत कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है.
यह नियम आम आदमी पर बोझ
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम आम आदमी पर बोझ है, न कि बड़े व्यापारियों पर. वे सरकार से छोटी खरीदारी पर छूट मांग रहे हैं.नेपाल के कस्टम विभाग के महानिदेशक श्याम प्रसाद भंडारी ने कहा कि यह सिर्फ पुराने नियम का सख्त पालन है. पहले छूट दी जाती थी, लेकिन अब राजस्व बढ़ाने और स्थानीय बाजार बचाने के लिए सख्ती जरूरी हो गई है.
दोनों देशों के बीच पारंपरिक व्यापार प्रभावित
कोई संगठन या व्यक्ति को छूट नहीं दी जा रही. इस बदलाव से दोनों देशों के बीच पारंपरिक व्यापार प्रभावित हो सकता है.
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