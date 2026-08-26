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क्या आपके परिवार से भी कोई नेपाल की बाढ़ में हो गया लापता? मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

नेपाल के बाढ़ में लापता ज्यादातर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे थे. भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 26, 2026, 6:26 PM IST
क्या आपके परिवार से भी कोई नेपाल की बाढ़ में हो गया लापता? मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद
भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है. (PTI)

नेपाल के रसुवा में अचानक आई बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची है. भोटेकोशी नदी की बाढ़ में 133 भारतीय नागरिक और 400 से ज्यादा टूरिस्ट लापता हो गए हैं. अब तक 22 लोगों की मौत कंफर्म हुई है. विदेशी पर्यटकों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं. हालांकि, कई अन्य विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि होना अभी बाकी है. ऐसे में लापता भारतीयों की संख्या बढ़ने की आंशका जताई जा रही है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ में लापता ज्यादातर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे थे. भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अगर आपके परिवार का कोई सदस्य नेपाल की बाढ़ में लापता हो गया है, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं.

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भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं. प्रभावित लोग +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं. नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है.

PM मोदी बोले- भारत हर संभव मानवीय मदद देने को तैयार

नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है. भारत ने नेपाल में मदद के लिए सेना के हेलिकॉप्टर और राहत सामग्री भी भेज दी है.

बाढ़ की वजह?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, बुधवार (26 अगस्त) की सुबह 8:37 बजे तिब्बत के इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र गोसाइंकुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर में था. इसके बाद एवलांच आया. शुरुआती आकलन के मुताबिक, तिब्बत के एवलांच के बाद एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और ल्हेंदे नदी में गिरा. इससे नदी का रास्ता रुक गया. इसके बाद पानी जमा होता गया और अचानक नीचे की तरफ बह निकला. इस नदी का पानी आगे चलकर नेपाल के भोटेकोशी नदी के सिस्टम में जाता है, जिससे वहां बाढ़ आ गई.

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रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद नेपाल पर्यटन बोर्ड, टूरिस्ट पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. वहीं, नेपाल प्रशासन और ट्रैवल एजेंसियां लापता यात्रियों की डिटेल्स जुटाने और उनकी सही लोकेशन का पता लगाने में जुटी हैं.

PM बालेंद्र शाह ने सेना तैनात करने के दिए आदेश

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं. प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं. अतिरिक्त एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है. नेपाल सरकार ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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