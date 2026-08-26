क्या आपके परिवार से भी कोई नेपाल की बाढ़ में हो गया लापता? मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

नेपाल के बाढ़ में लापता ज्यादातर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे थे. भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

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भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है. (PTI)

नेपाल के रसुवा में अचानक आई बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची है. भोटेकोशी नदी की बाढ़ में 133 भारतीय नागरिक और 400 से ज्यादा टूरिस्ट लापता हो गए हैं. अब तक 22 लोगों की मौत कंफर्म हुई है. विदेशी पर्यटकों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं. हालांकि, कई अन्य विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि होना अभी बाकी है. ऐसे में लापता भारतीयों की संख्या बढ़ने की आंशका जताई जा रही है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ में लापता ज्यादातर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे थे. भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालात को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अगर आपके परिवार का कोई सदस्य नेपाल की बाढ़ में लापता हो गया है, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं.

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भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी किए हैं. प्रभावित लोग +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं. नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है.

Embassy of India, Kathmandu issues emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals that have been affected by the flash floods in Nepal today +977 985 131 6807 +977 970 910 7500 pic.twitter.com/aJufLPkgyx — ANI (@ANI) August 26, 2026

PM मोदी बोले- भारत हर संभव मानवीय मदद देने को तैयार

नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है. भारत ने नेपाल में मदद के लिए सेना के हेलिकॉप्टर और राहत सामग्री भी भेज दी है.

#WATCH | Nepal | A sudden outburst in the Bhotekoshi River flowing through the Rasuwa District bordering China caused large-scale damage. As per the officials the flood hit the main market area of the district at around 9 AM (Local Time). PM Modi spoke to Nepal PM Balen Shah… pic.twitter.com/bhmvA9ekai — ANI (@ANI) August 26, 2026

बाढ़ की वजह?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, बुधवार (26 अगस्त) की सुबह 8:37 बजे तिब्बत के इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र गोसाइंकुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर में था. इसके बाद एवलांच आया. शुरुआती आकलन के मुताबिक, तिब्बत के एवलांच के बाद एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और ल्हेंदे नदी में गिरा. इससे नदी का रास्ता रुक गया. इसके बाद पानी जमा होता गया और अचानक नीचे की तरफ बह निकला. इस नदी का पानी आगे चलकर नेपाल के भोटेकोशी नदी के सिस्टम में जाता है, जिससे वहां बाढ़ आ गई.

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रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद नेपाल पर्यटन बोर्ड, टूरिस्ट पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. वहीं, नेपाल प्रशासन और ट्रैवल एजेंसियां लापता यात्रियों की डिटेल्स जुटाने और उनकी सही लोकेशन का पता लगाने में जुटी हैं.

⚠️ #Nepal Floods: At Least 7 Dead, Security Personnel Missing in The worst-hit areas include Timure and #Syabrubesi in #Rasuwa, where floodwaters have swept away homes, bridges and parts of a key road towards the #China border, according to The Kathmandu Post. pic.twitter.com/vBk1vqKtTb — JagathKrishna Yadav| जगत कृष्ण यादव|జగత్ కృష్ణ (@JagathKrishnaIN) August 26, 2026

PM बालेंद्र शाह ने सेना तैनात करने के दिए आदेश

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं. प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं. अतिरिक्त एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है. नेपाल सरकार ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

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