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9 दिन अंधेरे में जिंदगी की जंग, महामंत्र बना सहारा... नेपाल की सुरंग से जिंदा निकले इंजीनियर की कहानी

नेपाल में बाढ़ के बाद हाइड्रोपावर सुरंग में 9 दिन तक फंसे इंजीनियर संजय साह को शुक्रवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अंधेरे और अनिश्चितता के बीच उन्होंने लगातार ‘हरे कृष्ण महामंत्र’ का जाप किया और उम्मीद नहीं छोड़ी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 4, 2026, 3:42 PM IST
9 दिन अंधेरे में जिंदगी की जंग, महामंत्र बना सहारा... नेपाल की सुरंग से जिंदा निकले इंजीनियर की कहानी
  • नेपाल की हाइड्रोपावर सुरंग में नौ दिन फंसे संजय साह और कबीर महार्जन को जिंदा बाहर निकाला गया.
  • संजय ने बताया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में लगातार ‘हरे कृष्ण महामंत्र’ का जाप किया.
  • हादसे के समय सुरंग में करीब 40 से 45 कर्मचारी मौजूद थे और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.
  • दोनों कर्मचारियों के सुरक्षित निकलने से सुरंगों में फंसे अन्य लोगों के परिवारों को भी नई उम्मीद मिली है.

Nepal Flood: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान के बीच शुक्रवार को उस समय उम्मीद की किरण जगी, जब त्रिशूली नदी के पास एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से दो कर्मचारियों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया. इनमें मैकेनिकल इंजीनियर संजय साह और कर्मचारी कबीर महार्जन शामिल हैं. दोनों करीब नौ दिनों तक सुरंग के भीतर फंसे रहे.

संजय साह के लिए यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं, बल्कि जिंदगी का दोबारा मिलना था. बाहर आने के बाद बचाव दल ने उन्हें कहा कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है. मिट्टी और कीचड़ से ढके संजय जब सुरंग से बाहर आए तो उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी.

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संजय नेपाल के सप्तरी के रहने वाले हैं और हादसे के समय त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके मुताबिक हादसे के समय साइट पर करीब 40 से 45 कर्मचारी मौजूद थे. अचानक फ्लैश फ्लड का पानी और मलबा सुरंग के अंदर तेजी से घुसने लगा. हालात बिगड़ते देख संजय ने कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों की ओर जाने के लिए कहा.

दूसरों को बचाने की कोशिश में वह खुद सुरंग के अंदर फंस गए. बताया गया कि संजय और कबीर करीब 170 मीटर अंदर फंसे थे. संजय के आसपास उस समय केवल तीन से चार लोग थे. हालांकि उनका मानना है कि सुरंग के दूसरे हिस्से में, खासकर पावरहाउस की तरफ, और भी कर्मचारी फंसे हो सकते हैं.

अंधेरे में महामंत्र बना संजय का सहारा

नौ दिन तक सुरंग के अंदर रहना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल परिस्थिति थी. न बाहर निकलने का रास्ता साफ था और न यह पता था कि बचाव दल कब तक पहुंच पाएगा. ऐसे समय में संजय ने अपना हौसला बनाए रखा.

उन्होंने बताया कि वह लगातार ‘हरे कृष्ण महामंत्र’ का जाप करते रहे. उनके मुताबिक इसी जाप ने उन्हें मुश्किल समय में मानसिक ताकत दी और उम्मीद बनाए रखने में मदद की.

संजय ने यह भी कहा कि सुरंग काफी लंबी है और पानी के तेज बहाव की वजह से दूसरे लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं. उनके बयान से उन परिवारों की चिंता और बढ़ जाती है, जिनके अपने अभी भी लापता हैं.

आवाज सुनाई देने के बाद बढ़ी उम्मीद

बचाव अभियान में शामिल इंजीनियर और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद राम न्यूपाने के अनुसार, पुलिस और सेना की टीम ने कुछ दिन पहले सुरंग के भीतर से आवाजें सुनी थीं. इससे बचावकर्मियों को उम्मीद मिली कि अंदर फंसे कुछ लोग अभी जिंदा हो सकते हैं.

इसके बाद बचाव दल ने लगातार प्रयास जारी रखे. अभियान में भारतीय विशेषज्ञ भी शामिल थे. आखिरकार शुक्रवार को संजय और कबीर को बाहर निकालने में सफलता मिली.

कबीर के परिवार ने नौ दिन कैसे काटे?

कबीर महार्जन के बाहर आने का पल उनके परिवार के लिए भी बेहद भावुक था. उनकी पत्नी हीरा शोभा ने बताया कि इन नौ दिनों में परिवार के लिए समय काटना बेहद कठिन था. वह न ठीक से खा पा रही थीं और न सो पा रही थीं. फिर भी उन्हें भरोसा था कि कबीर सुरंग के अंदर जिंदा हैं और एक दिन वापस लौटेंगे. कबीर को स्ट्रेचर पर बाहर लाए जाने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था.

नेपाल में आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. त्रिशूली नदी के किनारे कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के अब भी लापता होने की खबर है. ऐसे में संजय और कबीर का नौ दिन बाद जिंदा मिलना उन परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो अब भी अपने प्रियजनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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