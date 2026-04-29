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भारत में शादी कर आई इस देश की महिलाओं को सरकार देगी नागरिकता, जानिए क्या है आवदेन करने की प्रक्रिया
नेपाल से भारत शादी करके आईं महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया है.
नेपाल से आईं और भारत में शादी करके रहने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है. खासकर इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास रहने वाली महिलाओं के लिए यह फैसला काफी काम का है. अब भारत सरकार ने तय किया है कि ऐसी महिलाओं को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जिनकी शादी किसी भारतीय से हुई है और कम से कम 7 साल हो चुके हैं. यह फैसला लंबे समय से चल रही मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है. इससे हजारों महिलाओं को अपनी पहचान और अधिकार मिलेंगे. सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाने के लिए जीविका दीदी और चौकीदारों की मदद ली जा रही है, ताकि कोई भी महिला इस मौके से पीछे न रह जाए.
आवेदन के लिए खास कैंप
इस योजना को आसान बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं. सिकटा प्रखंड के बीडीओ अजीत कुमार रौशन ने बताया कि 24 अप्रैल को प्रखंड परिसर में एक खास कैंप लगाया गया है. इस कैंप में वे सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनकी शादी भारत में 7 साल या उससे पहले हो चुकी है. प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएं और बिना परेशानी के आवेदन कर सकें.
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ऑनलाइन आवेदन भी आसान
सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को आसान रखने की कोशिश की है. अब महिलाएं ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकती हैं. इसके लिए वे किसी साइबर कैफे या सीएससी सेंटर की मदद ले सकती हैं. फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है. अगर कोई महिला खुद से ऑनलाइन नहीं कर पा रही है, तो वह प्रखंड कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकती है. वहां पर कर्मचारी उनकी मदद करेंगे.
महिलाओं में खुशी का माहौल
इस फैसले के बाद बॉर्डर इलाके में रहने वाली महिलाओं में खुशी साफ दिख रही है. जिनकी शादी को 7 साल या उससे ज्यादा समय हो चुका है, वे इस फैसले से काफी खुश हैं. महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें एक नई पहचान मिलेगी और वे खुद को भारतीय नागरिक कह सकेंगी. इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. सरकार का यह कदम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है. इससे महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा भी आसानी से मिल सकेगा. यह पहल महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देगी और उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएगी.
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