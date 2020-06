नई दिल्ली: कांग्रेस ने कुछ भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताने वाले नक्शे से जुड़े विधेयक के नेपाली संसद के निचले सदन से पारित होने को विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी विफलता करार देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि देश में परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है. Also Read - नेपाली संसद के निचले सदन में पास हुआ नक्शा, भारत ने कहा- यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं, इसे स्वीकार नहीं कर सकते

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘भारत और नेपाल के दीर्घकालिक संबंध में आज एक दुखद दिन है. यह दुखद है कि जब राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की बात आती है तो भाजपा का स्वघोषित ‘मजबूत नेतृत्व’ इनकार करने की मुद्रा में चला जाता है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में टेलिवजन पर ख्याली युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता.’’ Also Read - नेपाल की संसद में पास हुआ विवादित राजनीतिक नक्शा, भारत के तीन क्षेत्रों को अपने संविधान में किया शामिल

Tragic that self professed “strong leadership” of BJP remains in osterich like denial, when it comes to protecting “National Interest”.

पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया, ‘‘आप जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं. अब तो नेपाल की भी आपके क्षेत्र को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल करने की हिम्मत हो गई है. आप कहीं नहीं हैं. यह भाजपा सरकार की विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत बड़ी विफलता है.’’

You know where you stand, when even Nepal has the audacity to include your territory in its official map! You stand NOWHERE! Colossal failure on the foreign policy front for @BJP4India Govt, with this move by Nepal! https://t.co/Oe4g55lffN

— Manish Tewari (@ManishTewari) June 13, 2020