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Maggi के पैकेट में मिले कीड़े के दावों पर FSSAI का एक्शन, Nestle ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

मैगी नेस्ले इंडिया कंपनी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में से एक है. इससे पहले साल 2015 के दौरान मैगी में लेड मिलने का मामला आया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 12, 2026, 6:38 PM IST
Maggi के पैकेट में मिले कीड़े के दावों पर FSSAI का एक्शन, Nestle ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
भारत में मैगी को 1984 में नेस्ले इंडिया लेकर आई थी. तब इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था.

भारत के आम घरों में मैगी (Maggi) अब सिर्फ एक नूडल्स ब्रांड नहीं, बल्कि सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट नाश्तों में से एक बन चुकी है. सुबह की जल्दी हो, बच्चों की छोटी-मोटी भूख हो या शाम की चाय के साथ कुछ हल्का खाने का मन…मैगी अक्सर पहली पसंद बन जाती है. लेकिन, अब मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने का दावा किया गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मैगी में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले कंपनी को नोटिस भेजा है. वहीं, नेस्ले इंडिया ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के आधार पर FSSAI ने कंपनी से जवाब मांगा है. FSSAI ने मैगी के जिस बैच को लेकर शिकायत मिली है, उसे बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही फास्ट-फूड चेन KFC और रिटेल प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को भी नोटिस जारी किया गया है.

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FSSAI ने नेस्ले से पूछे ये सवाल

पूरे मामले को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI ने मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले इंडिया से 3 पॉइंट पर जवाब मांगे हैं.

पहला– कच्चा माल कहां से आया, जांच कैसे हुई?
दूसरा-बाजार से स्टॉक हटाने के लिए क्या किया?
तीसरा- भविष्य में ऐसी घटना रोकने की क्या तैयारी है?

FSSAI का कहना है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है. सभी कंपनियों से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है.

नेस्ले इंडिया का बयान

नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, “हम एक अनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर मीडिया में चल रहे कीड़े या इन्फेस्टेशन के आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं. शिकायत करने वाले का अकाउंट से संपर्क नहीं किया जा सका है. इसलिए हमें अभी तक शिकायत वाला सैंपल नहीं मिल सका है.”

लैब रिपोर्ट में नहीं मिला कोई कीड़ा

नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी ने मामले की पूरी जांच के लिए संबंधित बैच और मार्केट सैंपल्स की क्वालिटी एनालिसिस एक FSSAI मान्यता प्राप्त लैब से कराई है. इस लैब रिपोर्ट में किसी भी तरह के कीड़े या इन्फेस्टेशन के न होने की पुष्टि हुई है. यह पूरी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुकूल है.

कंपनी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बैच के क्वालिटी रिकॉर्ड्स, मार्केट सैंपल्स और टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ सक्षम अधिकारियों के सामने एक डिटेल्ड प्रजेंटेशन पहले ही जमा कर दिया है.

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भारत में कब शुरू हुई मैगी की बिक्री?

भारत में मैगी को 1984 में नेस्ले इंडिया लेकर आई थी. तब इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था, जिनके पास खाना बनाने के लिए कम समय होता था. सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने का दावा और लगातार विज्ञापनों की वजह से मैगी धीरे-धीरे देश के करोड़ों घरों की रसोई तक पहुंच गई.

2015 में आया था मैगी में लेड मिलने का मामला

मैगी नेस्ले इंडिया कंपनी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में से एक है. इससे पहले साल 2015 के दौरान मैगी में लेड मिलने का मामला आया था. तब FSSAI ने मैगी में तय सीमा से ज्यादा लेड (सीसा) और MSG लेबलिंग से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करते हुए इसे बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया था. उस विवाद से नेस्ले की बिक्री और ग्राहकों का भरोसा दोनों प्रभावित हुए थे. इस डैमेज को कंट्रोल करने में कंपनी को कई साल लग गए.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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