आधार कार्ड को लेकर UIDAI का बड़ा फैसला, अब घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे ये जानकारी

New Aadhaar App: UIDAI ने नया आधार ऐप लेकर आया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

New Aadhaar App: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक ऐसी सर्विस शुरू की है, जिससे आप कभी भी और कहीं भी अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे. अब तक नंबर बदलवाने के लिए आधार सेंटर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब यह काम बहुत आसान होने वाला है. इस नई सुविधा शुरुआत 28 जनवरी, 2026 को ‘UIDAI डे’ के मौके पर किया गया है. सरकार का मकसद है कि देश के करोड़ों लोगों को आधार से जुड़ी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े.

जब मर्जी तब बदलें नंबर, नहीं होगी कोई टेंशन

इस नए अपडेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी. अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पुराना मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, जिससे बैंक का काम या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आती है क्योंकि OTP पुराने नंबर पर जाता है. नई सर्विस के आने से आप बड़ी आसानी से अपना नया नंबर लिंक कर पाएंगे. इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके घर के पास कोई आधार सेंटर नहीं है.

डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ा कदम

UIDAI का मानना है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया आसान होने से भारत का डिजिटल सिस्टम और मजबूत होगा. आज के समय में बैंक खाता खुलवाने से लेकर राशन कार्ड और पेंशन तक, हर जगह आधार में सही मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है. यह नई पहल खासकर बुजुर्गों और उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो तकनीक का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन आधार सेंटर तक जाने में असमर्थ हैं.

नया आधार ऐप

अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको फोन में ‘आधार मोबाइल ऐप’ यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने फोन में यह ऐप जरूर रखें ताकि वे अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से अपडेट कर सकें.

मोबाइल नंबर करने के लिए फॉलों करें ये स्टेप

  • ऐप खोलें और ‘Update Aadhaar details’ सेक्शन में जाएं.
  • चुनें कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है या पता.
  • नया विवरण (Details) दर्ज करें और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करें.
  • प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित शुल्क (Minimal Fee) का भुगतान करें.
  • वेरिफिकेशन के बाद आपके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे.

बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे वेरिफिकेशन (Offline Mode)

  • Share ID: आप एक पासवर्ड से सुरक्षित फाइल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ जरूरी जानकारी (जैसे नाम और उम्र) होगी.
  • QR Code स्कैन: दुकानदार या होटल वाले आपका QR कोड स्कैन करके तुरंत वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है.

