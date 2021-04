New CEC Of India: सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने मंगलवार को देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (New CEC Of India) का पदभार संभाल लिया. सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है. सुशील चंद्रा को लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा. उनके नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव करवाएगा. Also Read - कोलकाता में धरने पर बैठीं Mamata Banerjee, आज रात 2 रैलियों को करेंगी संबोधित

गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त होने जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष मई में समाप्त होगा. सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं.

वह 18 फरवरी, 2020 से परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रक्रियाओं को देख रहे हैं. करीब 39 वर्ष तक आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर रहने के बाद चंद्रा को एक नवंबर 2016 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

(इनपुट: भाषा)