New Corona Virus Cases Today In India: देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है. बीते एक महीने में पांचवी बार 24 घंटे में कोविड-19 के 19 हजार से कम नए मामने सामने आए, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,04,13,417 हो गए, जिनमें से 1,00,37,398 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. Also Read - Corona Virus Lockdown: कोरोना का कहर, ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी में भी सख्त लॉकडाउन

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोविड-19 के 18,139 नए मामले सामने आए. वहीं 234 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,50,570 हो गई. Also Read - Hand Sanitizer ने ले ली महिला की जान, Corona Virus से बचने के लिए यूज करें, सावधानी से

आंकड़ों के अनुसार 1,00,37,398 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद, देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.39 प्रतिशत हो गई. वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है. Also Read - Schools Reopen In Bihar Today: बिहार में 9 महीने बाद आज खुल रहे हैं स्कूल-कॉलेज, 50% छात्र ही आएंगे

देश में लगातार 18 दिनों से उपचाराधीन मामलों की संख्या तीन लाख से कम है. अभी 2,25,449 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.16 प्रतिशत है.

भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी.

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे.

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में सात जनवरी तक कुल 17,93,36,364 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 9,35,369 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई.

(इनपुट भाषा)