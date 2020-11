Delhi reports 5,879 new COVID-19 cases, 6,963 recoveries, and 111 deaths, while Maharashtra reports 5,760 new #COVID19 cases, 4,088 recoveries & 62 deaths. The total number of cases in the state is 17,74,455: देश की राजधानी दिल्‍ली और मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों ने चिंता और बढ़ा दी है. दिल्‍ली में एक दिन 5,879 नए केस सामने आए हैं, वहीं महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में 5,760 नए केस दर्ज किए गए हैं. Also Read - मां के अंतिम संस्‍कार को लेकर दो भाइयों में मतभेद, एक बेटे ने दफनाया तो दूसरे ने दी मुखाग्नि

दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग (Delhi Health Department) के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्‍ली में शनिवार को COVID-19 के 5,879 नए cases सामने आए हैं, जबकि 6,963 मरीज ठीक हुए हैं. दिल्‍ली में आज कोरोना से 111 लोगों की मौत हो गई है.

दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति

कुल केस (Total cases): 5,23,117

कुल ठीक हुए (Total recoveries) : 4,75,106

सक्रिय मामले (Active cases): 39,741

मृतक संख्‍या (Death toll) : 8,270

महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में कोरोना संक्रमण की स्थिति

महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में शनिवार को COVID19 के 5,760 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 4,088 मरीज स्‍वस्‍थ हुए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है. राज्‍य में कुल मामलों का आंकड़ा (The total number of cases in the state) 17, 74, 455 है. महाराष्‍ट्र में कुल सक्रिय मामले 79,873 हैं और अब तक 16,47,004 मरीज ठीक हो चुके हैं.

Mumbai reports 1092 new #COVID19 cases, 1053 recoveries/discharges and 17 deaths today. Total cases here rise to 2,74,572, including 2,51,509 recoveries/discharges and 10,654 deaths. Active cases stand at 9,325. pic.twitter.com/WC54JDIiKo — ANI (@ANI) November 21, 2020



मुंबई (Mumbai) में कोरोना की स्थिति

मुंबई में शनिवार को कोविड-19 के 1092 नए केस सामने आए हैं , 1053 recoveries/discharges हुए हैं और आज 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है. यहां Active cases 9,325 हैं. मुंबई में कोरोना के कुल केस बढ़कर 2,74,572 हो गए है, जिसमें 2,51,509 ठीक हो चुके हैं और 10,654 लोगों की मौत हो गई है.