New Covid Variant ‘XE’: मुंबई में कोरोना वायरस के बेहद खतरनाक माने जा रहे ‘XE वैरिएंट’ (Covid XE Variant) की पुष्टि BMC ने बुधवार शाम को की थी. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुंबई में मिले मरीज के नमूने की जीनोम सिक्वेंसिंग ‘XE वेरिएंट’ की पुष्टि नहीं करते हैं. सरकारी सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि, ‘इंडियन सार्स कोव-2 जीनोमिक कंसोर्टियम (INSACOG ) के विशेषज्ञों ने नमूने की ‘ ‘FastQ’ फाइल का विश्लेषण किया है और अनुमान लगाया है कि मुंबई की महिला को संक्रमित करने वाले वायरस की जीनोमिक संरचना XE स्वरूप की जीनोमिक संरचना के अनुरूप नहीं है.’ सूत्रों ने कहा कि मौजूदा साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि यह कोरोना का XE वेरिएंट है.Also Read - New Covid XE Variant: देश में कोरोना के नए XE वेरिएंट की दस्तक, मुंबई में मिला पहला मरीज

इससे पहले BMC के एक अधिकारी ने बताया था कि फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से यहां आई एक महिला में ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट की पुष्टि हुई. महिला में किसी तरह के लक्षण नहीं थे और वह ठीक हो चुकी है. उन्होंने बताया था कि सीरो सर्वेक्षण के दौरान कोरोना के कप्पा वेरिएंट के एक मामले की भी पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में 11वें बैच के 376 नमूनों के अनुक्रमण में इस परिणाम का पता चला. कप्पा स्वरूप के मामले मुंबई में पहले भी आए थे. Also Read - Covid-19 New Variant: 'XE' वेरिएंट है अधिक संक्रामक, जानें नई लहर बनने की कितनी संभावना

Present evidence does not suggest that it is 'XE' variant of Covid19: Official sources on the first 'XE' variant in the country

