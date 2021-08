दिल्ली: केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा कर पांच कर और परिचालक से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों को 72 से घटाकर चार कर परिचालन संबंधी नियमों में राहत दी है. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- “नए ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हैं. नए नियम स्टार्ट-अप और इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे,” पीएम मोदी ने यह बात ट्वीट करके कही है.Also Read - Afghanistan Crisis: PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अफगानिस्तान के ताजा हालात पर की चर्चा, 45 मिनट तक हुई बातचीत

ड्रोन नियम, 2021 बुधवार को जारी किए गए. इन नए नियमों ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 का स्थान लिया है जो इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था. नए नियमों के अनुसार, शुल्क को नाममात्र के स्तर तक घटा दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है.

“The new Drone Rules usher in a landmark moment for this sector in India. The new rules will tremendously help start-ups and our youth working in this sector,” says PM Modi pic.twitter.com/uqSeEnmQyk

— ANI (@ANI) August 26, 2021