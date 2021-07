New Education Policy: राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के एक साल पूरा होने के अवसर पर आगामी 29 जुलाई को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) संबोधित करेंगे. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. एक सूत्र ने बताया, ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे. वह इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर सकते हैं.’Also Read - येदियुरप्पा बने ‘मोदी के सबसे ताजा शिकार’, ‘जबरन सेवानिवृत्ति क्लब’ में शामिल किए गए: कांग्रेस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पिछले साल 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है. Also Read - Kargil Vijay Diwas 2021: राष्ट्रपति कोविंद का करगिल दौरा रद्द, पीएम ने दी श्रद्धांजलि

