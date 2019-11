नई दिल्‍ली: महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा और शिवसेना के मध्य गतिरोध और बेमौसम बारिश से फसल की बर्बादी के बीच सोमवार को दिल्‍ली पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्‍होंने मीडियाकर्मियों से कहा, मैं किसी चीज या किसी व्‍यक्ति पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं जो नई सरकार गठन के लिए कह रहे हैं. मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि नई सरकार जल्‍द बन जाएगी. मुझे भरोसा है.

बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो जाएगा. महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 24 अक्टूबर को आए नजीतों में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की. एनसीपी ने 54 सीटें जीतीं और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: I don’t want to comment on anything anyone is saying on new Govt formation. All I want to say is that the new Govt will be formed soon, I am confident. pic.twitter.com/t7EWR9IsMf

