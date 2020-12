Guidelines For Two Wheeler: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया गया है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के कई नियमों में बदलाव किये हैं. वहीं, कुछ नए नियम लागू भी किए गए हैं, जो अब आपको जानना बेहद जरूरी है. Also Read - Bike riders shot at Councillor candidate in Behraich UP | बहराइच में पार्षद प्रत्याशी को बाइक सवारों ने मारी गोली

मंत्रालय ने खासकर नई गाइडलाइन बाइक के पीछे बैठकर सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की है. इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के ​पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को अब नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो कि ये हैं…. Also Read - Scotland viral video goes viral | देखिये मौत की आँखों में धूल झोंकते इस युवक का यह हैरतंगेज़ कारनामा!

बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड है जरूरी

मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है, जो बाइक के पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है. बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है. अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी. Also Read - | Narendra Modi | Road Safety Rules | Government | Road Accident | सरकार सड़क सुरक्षा नीति लाएगी : नरेंद्र मोदी

इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान होना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे.

बाइक में लगा हो हल्का कंटेनर

मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी. मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं बैठ सकेगी. अगर कोई दूसरी सवारी बाइक पर बैठती है तो ये नियम उल्लंघन माना जाएगा.

टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी

सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है. इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है. इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी.